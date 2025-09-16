Cádiz acoge el día 30 el III Foro de Inversión Investment Hub para consolidar su liderazgo en defensa y seguridad

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se prepara para reunir el próximo día 30 a líderes institucionales, grandes compañías tecnológicas y pymes innovadoras en el III Foro de Inversión de Cádiz Investment Hub, un encuentro que busca consolidar el papel de la región como motor industrial y nodo estratégico en sectores de gran proyección internacional, poniendo el foco en la defensa, la seguridad, la aeronáutica y el espacio.

Organizado por Cádiz Investment Hub, la Oficina de Atracción de Inversiones de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) y financiado por la Diputación, el foro se celebrará en el Hotel Cádiz Bahía, según han indicado en una nota.

Asimismo, ha recordado que con empresas tractoras como Navantia o Airbus y un tejido de pymes de alto valor añadido, Cádiz concentra ya el 25% del impacto económico andaluz en la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, generando más de 2.500 millones de euros anuales y 5.000 empleos directos.

Según ha explicado la organización, el evento impulsará la participación de estas pymes en proyectos de gran escala, la atracción de fondos europeos --como el European Defence Fund (EDF) 2025 y el instrumento SAFE-- y el fortalecimiento de la cadena de valor local con una visión clara hacia la internacionalización y la transformación digital.

Entre las intervenciones destacadas, la exministra de Asuntos Exteriores y exvicepresidenta del Banco Mundial, Ana Palacio, ofrecerá un análisis geopolítico del contexto internacional actual, aportando claves sobre los retos y oportunidades que se abren para Europa. Asimismo, Óscar Méndez, CEO de Stratio, abordará el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa y cómo esta tecnología está transformando el sector.

Además, el foro también analizará el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla como infraestructura clave para la conexión logística con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, reforzando la cooperación industrial entre ambas provincias. La jornada concluirá con un espacio de networking y cóctel empresarial, concebido para facilitar encuentros directos entre participantes, generar nuevas alianzas estratégicas y diseñar proyectos colaborativos.

Por su parte, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha señalado que "este foro es una oportunidad única para posicionar a Cádiz en el mapa europeo de la innovación aplicada a la industria estratégica".

Igualmente, Eduardo Martín Oñate, coordinador de Cádiz Investment Hub, ha subrayado que "Cádiz quiere estar en el centro de la innovación estratégica de Europa". "Este foro es la prueba de que estamos creando puentes reales entre la industria local, los grandes actores tecnológicos y las oportunidades que abre el nuevo escenario europeo", ha concluido.