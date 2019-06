Cádiz acogerá el II Encuentro Estatal de Mujeres y Energía

Publicado 22/06/2019 11:05:35 CET

La ciudad de Cádiz celebrará el segundo encuentro estatal de mujeres dedicado a la transición energética y el género el fin de semana del 22 al 24 de noviembre. Esta iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento, dará cita a las mujeres profesionales del sector de las energías renovables, de la eficiencia energética y de la construcción sostenible, así como a activistas ecologistas contra la emergencia climática.

Al igual que en su primera edición, este encuentro durará de viernes a domingo y contará con una parte de actos abiertos al público general (mujeres y hombres), en la que tendrán lugar talleres, debates, música y poesía; y una segunda parte, orientada exclusivamente a las mujeres del sector energético, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

"El machismo, que por desgracia también reina en el sector de la energía, además de ser injusto, está lastrando una transición energética absolutamente urgente y necesaria. Con este encuentro queremos abrir nuestra ciudad a las mujeres que están luchando para transformar la energía que mueve nuestra sociedad", ha señalado el alcalde de Cádiz, José María González.

La primera edición del encuentro tuvo lugar en Bilbao, del 6 al 8 de febrero de 2018. Éste congregó a más de 150 mujeres y supuso el nacimiento de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, desde donde se han promovido iniciativas como el manifiesto 'En Energía, No Sin Mujeres', apoyado por más de 50 organizaciones del sector y 300 personas, en el cual los firmantes se comprometen a no participar en actos que no incluyan a mujeres expertas.

"Queremos facilitar un altavoz a sus reivindicaciones, poner en valor sus aportaciones y escuchar sus propuestas para que entre todos y todas podamos contribuir a los cambios que defienden", ha destacado el primer edil.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz estrenará en esta legislatura la Delegación de Transición Energética, dirigida directamente por el alcalde de Cádiz.