Cádiz aprueba el nudismo "sólo" en un tramo de la playa de Cortadura y excluye al resto del litoral

CÁDIZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal en el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves, 31 de agosto, el balizamiento de la zona para practicar nudismo en la playa de Cortadura, con una modificación puntual traída por el Gobierno local del PP en el que se establece que ésta "sólo estará permitida" en el tramo señalizado, algo que desde la oposición se ha criticado por "excluir" al resto del litoral gaditano.

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE y el no de los cuatro concejales de Adelante Izquierda Gaditana, que han mostrado su rechazo a esta modificación al considerar que "va en sentido contrario" a la propia ordenanza, aprobada en mayo por el anterior Gobierno de José María González 'Kichi'.

El portavoz de AIG, David de la Cruz, ha manifestado sus "dudas" por esta modificación y la incorporación de la palabra "sólo", que considera "excluye al resto de playas", una circunstancia en la que se han mostrado críticos al recordar que no se puede prohibir el naturismo y que el punto uno de esta ordenanza se determina que "todas las playas del término municipal son susceptibles de ser frecuentadas por cualquier persona que desee hacer uso de las mismas, sin que prevalezca como criterio excluyente ninguna consideración respecto a la indumentaria".

Desde el PSOE, Carlos Torres ha asegurado que "los gaditanos lo practican en la zona de tradición naturista sin problemas", como es en el tramo entre el Ventorillo de El Chato y las Instalaciones Militares de Torregorda, en la playa de Cortadura, y que las puntuales incidencias que se han producido, se han dado cuando los políticos ha entrado a debatir estos aspectos. "Estamos para solucionar problemas que haya y no para crearlos donde no los hay", ha concluido el portavoz socialista.

Por su parte, el concejal de Playas, José Carlos Teruel, ha explicado que esta modificación se produce como recomendación de un informe jurídico realizado por el jefe de Urbanismo, avalado por el secretario del pleno, asegurando además que el texto anterior era "ambiguo". "No está prohibido el naturismo, solo se puede hacer en el espacio acotado", ha concluido.

El secretario ha tomado también la palabra para aclarar este asunto, exponiendo que el punto primero se refiere a la "no discriminación sobre la vestimenta por razones de raza, etnia o religión y no por el naturismo", el cual se puede hacer "en cualquier playa previa señalización".

"Queda prohibido el naturismo en las zonas no señalizadas y aunque no se prevé sanción por este motivo, eso no conlleva a decir que está autorizado", ha determinado el secretario.

Tras el debate de portavoces municipales, el punto ha sido aprobado con los votos a favor de Partido Popular y PSOE y el voto en contra de los cuatro concejales de Adelante Izquierda Gaditana.