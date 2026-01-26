Cádiz cierra el martes parques y pistas deportivas al aire libre por previsión de fuertes vientos y lluvia

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que este martes 27 de enero van a permanecer cerrados los parques públicos y las instalaciones deportivas al aire libre ante la previsión de fuertes vientos y de lluvia que se esperan en la capital.

En una nota, el Ayuntamiento ha aclarado que sí permanecerá abierto el acceso a la estación de tren a través de la rampa del foso del Pelícano, aunque el parque estará cerrado.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a la precaución y a evitar desplazamientos innecesarios dadas las inclemencias meteorológicas previstas en las próximas horas.

Asimismo, la delegación municipal de Asuntos Sociales mantendrá operativo el centro Fermín Salvochea las 24 horas en los próximos días para que las personas sin hogar puedan pernoctar en estas instalaciones municipales, facilitando también así la labor de Policía Local, Bomberos y ambulancias, que pueden desplazar a las personas al centro.

Desde el consistorio gaditano han agradecido el trabajo que realiza el equipo de calle, las entidades sociales y el voluntariado con este colectivo para trasladar la información y por su servicio constante.