Cádiz en Danza despliega su edición más expansiva con 38 compañías y más de 60 actividades en toda la ciudad

La teniente de alcalde de Cultura en Cádiz, Maite González, junto al director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales de la Xunta, Jacobo Sutil, la directora de Cádiz en Danza, Lorena Benot, y el director de Teatros de Cádiz, Pepe Bedoya. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este miércoles la presentación de la 24 edición del Festival Internacional Cádiz en Danza, que se celebrará del 6 al 13 de junio con la participación de 38 compañías y más de 60 actividades por distintos espacios de la ciudad

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha presentado el cartel de esta edición en un acto que ha contado con la presencia del director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales de la Xunta de Galicia (Axencia Galega das Industrias Culturais), Jacobo Sutil, la directora del festival, Lorena Benot, y el director de Teatros de Cádiz, Pepe Bedoya.

El Ayuntamiento ha indicado en una nota que esta 24 edición confirma la consolidación de la cita gaditana como uno de los principales encuentros de las artes del movimiento en España. Lo hace además con un cartel que refleja un momento del espectáculo 'Honest', del valenciano Kiko López, el pasado año en el Espacio Entre Catedrales, captado en una foto de Lourdes de Vicente.

Con una programación que reúne a 38 compañías procedentes de países como Francia, Italia, Alemania, Eslovenia y España, el festival desplegará más de 60 actividades entre espectáculos, acciones formativas, mediación y espacios de reflexión, expandiéndose por distintos enclaves de la ciudad.

Por otra parte, esta edición contará con la colaboración de dos focos territoriales, Galicia y Cataluña, a través de la Agencia Gallega de Industrias Culturales de la Xunta de Galicia y de CataLANDance y ICEC / Catalan Arts, que han trazado "un interés especial" por el festival para dar voz y altavoz, a la creación de sus correspondientes territorios.

Cádiz en Danza apuesta de nuevo por los espacios públicos y no convencionales como zonas de activación cultural. Así, además del Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere de la Tía Norica o la Sala Central Lechera, habrá actuaciones en la Plaza de la Catedral, Espacio Entre Catedrales, Patio de Levante de la Catedral, Plaza de San Antonio, Plaza de Fragela, Castillo Santa Catalina, Casa de Iberoamérica, ECCO, Playa de la Caleta, Paseo de Santa Bárbara, Alameda Apodaca, Centro Flamenco de La Merced y el Museo de Cádiz.

El Gran Teatro Falla volverá a ser uno de los epicentros del festival, acogiendo la inauguración a cargo de la reconocida compañía catalana Mal Pelo, con 'WE', una propuesta coral que reúne a intérpretes de distintas generaciones en torno a un lenguaje poético y físico de gran intensidad.

El cierre del festival sobre estas tablas correrá a cargo de la bailaora y coreógrafa malagueña, Rocío Molina, una de las figuras clave del flamenco contemporáneo, que presenta 'Calentamiento', una pieza que dialoga con la escena desde la investigación y la ruptura de los códigos tradicionales.

El Teatro del Títere ofrecerá los nuevos trabajos de La Venidera (Madrid) con 'No'; LosInformalls (Cataluña) y 'Perdón'; Olalla Hernández (Andalucía) con 'Solo querían bailar'; Silvia Gribaudi (Italia) con 'R. OSA'; y Nuria Guiu (Cataluña) con el pre-estreno nacional de 'Pov', cuyo estreno será en el Grec Festival de Barcelona.

Entre los nombres que ocuparán los espacios escénicos no convencionales está la andaluza Rosa Romero, con un proyecto open studio para acercar su nueva producción, 'El Entusiasmo', en el Centro Flamenco la Merced.

El ECCO recibirá a Humanhood (Cataluña) y su 'Multiverso' y a Maurizio Pérez Fayos (Valencia) con sus 'Danzas Vir(Tu)Ales', y el espacio Entre Catedrales acogerá a Colectivo Glovo (Galicia), Raquel Ferradás & María De Vicente (Galicia), The Concept (Cataluña), Ángel Durán (Cataluña) y Los que Faltaban. La Compañía Joven de 180 (Madrid).

En la Plaza de San Antonio se podrá ver a La Cerda (Cataluña) y Elvi Balboa (Galicia); en la Alameda Apodaca los espectáculos 'El mundo atrás' de Rolando Salomé (Madrid) y 'Otro dúo' de la compañía de Laura Morales (Andalucía), que también presentará en el Castillo Santa Catalina la pieza breve 'La nueva bestia'.

En el Patio de Levante de la Catedral, como nuevo emplazamiento para la danza, se mostrarán los proyectos de los gallegos Fran Sieira, Andrea Castro y Julia Laport, y el Paseo de Santa Bárbara será el espacio para ver las piezas de Jack Bennerman (Alemania) y Alejandro Moya (Madrid).

Por su parte, Alexandra García (Andalucía) mostrará su 'Orquesografía' en una acción irinerante que partirá de la Plaza Fragela y llegará hasta la Playa de la Caleta. Precisamente esta playa será el marco para disfrutar de Electroverdiales (Andalucía).

COMPROMISO CON EL TERRITORIO

El Ayuntamiento ha indicado que el festival Cádiz en Danza sigue posicionándose por reforzar el tejido del territorio. Por eso un año más apuesta por los profesionales de la ciudad.

El Garaje Danza y el alumnado de Contemporánea del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo, compartirán su trabajo en la Plaza de la Catedral en la jornada de inauguración del festival. También Albacalí ofrecerá en la mañana de apertura su taller de danza para familias en el ECCO, aunque se unirá a varios de los colectivos dancísticos de la ciudad para mostrar el trabajo participativo 'V Ensayo de Arqueodanza' en el Museo de Cádiz.

Además, una de las actividades volverá a dedicarse a los mayores, de la mano de Albacalí y la Escuela de Danza de la UCA en el Castillo de Santa Catalina.

Uno de los ejes fundamentales de Cádiz en Danza es su apuesta por la mediación y la formación. Así, el programa formativo estará integrado por el taller participativo 'Haz bailar al algoritmo', que parte de la investigación de Mauricio Pérez Fayos 'Coreografías Virtuales: TikTok y Movimientos Futuros', creada a partir de hojas de cálculo, indicaciones de IA y tecnología como partituras coreográficas.

Por su parte, Luna Sánchez y Ana F. Melero ofrecerán su taller 'Piel de Plomo', para explorar la tensión entre lo racional y lo sensitivo, lo controlado y lo vulnerable; y Alessandra García dirigirá su iniciativa performática 'Orquesografia'. Además, el festival pondrá en marcha el taller de 'Espectadoras Responsables' de la periodista especializada en danza, Mercedes Caballero.

Marta Tejada y su 'Aburrimiento' se acercará a alumnos de primaria de diferentes centros escolares, y el dúo formado por Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor trazará una variación de su pieza 'Danzas Románticas', convertidas en un "ritual plástico y fantasmagórico" que explora la relación entre historias, cuerpos, gestos y música descriptiva de ballets románticos con 'Antena Fantasma'.

A ello se suman proyectos como la Escuela del Sur, un espacio de acompañamiento a la creación contemporánea con vocación de permanencia, el proyecto internacional de Escuela de Futuros, las Jornadas Profesionales de Danza, los focos group en colaboración con la universidad Oberta de Cataluña y la Red Nacional de Teatros, las Cápsulas de Apoyo a la Creación en colaboración con la UCA o el encuentro 'La duda metódica', de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El Festival Cádiz en Danza pertenece a la Red de Festivales Acieloabierto y afianza su colaboración con la Red Española de Teatros Públicos y su programa Danza a Escena.