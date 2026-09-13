Cádiz registra más de 170.000 pernoctaciones en apartamentos turísticos en el mes de julio

Archivo - Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos en Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz registraron en julio de 2026 más de 170.000 pernoctaciones, unas 10.000 pernoctaciones más que en el mismo mes del año pasado, viéndose también incrementada de manera similar la cifra de visitantes.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, recogidos por Europa Press, en julio llegaron 47.290 turistas, casi 10.000 más que en 2025, manteniéndose los 3,6 días como estancia media de los turistas.

En concreto, se han registrado 170.616 pernoctaciones en julio, mientras que en ese mismo mes de 2025 se dieron 160.683 estancias. Estos datos han permitido que los alojamientos turísticos de Cádiz se sitúen en el cuarto puesto de las provincias andaluzas por detrás de Málaga, Almería y Sevilla.

En base a los datos del IECA, el número de turistas nacionales ha sido de 36.482, que en julio han realizado 135.555 pernoctaciones. En cuanto a los viajeros extranjeros, han llegado a Cádiz 10.808 de ellos, con 35.061 noches.

Por otro lado, los apartamentos turísticos de la Costa de la Luz de Cádiz han acogido en julio a 42.000 visitantes, sumando un total de 151.100 pernoctaciones.

Por puntos turísticos, los apartamentos de la capital gaditana han llegado a alcanzar los 13.360 huéspedes y las 31.691 pernoctaciones. Le sigue Barbate, con 6.547 turistas y 30.148 estaciones, y Conil de la Frontera, ya con 5.299 personas y 22.918 noches.