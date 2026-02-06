CASA 47 licita la redacción del proyecto de urbanización para 71 viviendas en 'Calle Real' de San Fernando (Cádiz)

Solar del proyecto Calle Real en San Fernando. - MINISTERIO DE VIVIENDA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

CASA 47, entidad estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización de la actuación 'Calle Real' en San Fernando (Cádiz), donde se prevé la edificación de 71 viviendas asequibles.

En una nota, ha indicado que el valor estimado del contrato se fija en 68.005 euros, sin IVA, así como que la licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Púbico y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de marzo.

El ámbito de la actuación del proyecto abarca una superficie aproximada de 7.458 metros cuadrados y las obras que se contemplan incluyen tanto movimiento de tierras, afirmado y pavimentación, como las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería y mobiliario urbano, gestión de residuos, integración ambiental, además de las acciones necesarias para materializar las conexiones exteriores con los servicios generales de la ciudad.

Para la redacción del proyecto se aplicarán criterios basados en un modelo de ciudad saludable y sostenible, siguiendo los parámetros estratégicos de la Agenda Urbana, dando especial valor a la certificación ISO 9001 de gestión de calidad, la certificación en la Norma de sistemas de gestión medioambiental ISO 14001 y la acreditación de inscripción en el Registro de Huella de Carbono, según ha explicado el Ministerio.

Asimismo, ha recordado que Calle Real es una de las actuaciones que forman parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que permitirán el desarrollo de vivienda asequible a lo largo de todo el país.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda CASA 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, según ha señalado.