Casi 270 agentes velarán por la seguridad durante la etapa de contrarreloj de La Vuelta en la provincia de Cádiz

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, este jueves una reunión para diseñar el dispositivo de Seguridad Vial y Tráfico de la Vuelta Ciclista a España a su paso por la provincia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido este jueves una reunión para diseñar el dispositivo de Seguridad Vial y Tráfico de La Vuelta Ciclista a España a su paso por la provincia gaditana, en la que el 10 de septiembre se disputará la etapa 18 de contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, y donde se desplegarán a cerca de 269 agentes, procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y del Subsector de Tráfico, así como de distintas unidades de la Policía Nacional.

A este dispositivo se sumarán los efectivos puestos a disposición por los ayuntamientos de ambos municipios, así como personal de los cuerpos de bomberos, Cruz Roja y voluntarios, como ha apuntado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

A la reunión han acudido representantes de los ayuntamientos de los municipios gaditanos por los que transcurre La Vuelta, tanto de departamentos de gestión como de sus respectivas Policías Locales.

Blanca Flores ha asegurado que se adoptarán medidas especiales de tráfico y seguridad vial y ha señalado que el corte de las carreteras por las que discurra la carrera estará comprendido entre las 12,30 horas y las 17,30 horas.

La Vuelta contará con un dispositivo integral de seguridad que permitirá mantener las carreteras cerradas al tráfico durante la disputa de la carrera y proceder a su reapertura una vez que el último ciclista haya pasado.

Con independencia de estos efectivos provinciales, la organización de La Vuelta contará con un dispositivo itinerante propio de la Guardia Civil y la Policía Nacional que acompañará a la carrera durante todo su recorrido.

Este operativo incluirá unidades de la UIP de la Policía Nacional, así como unidades de Tráfico, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y un helicóptero de la Guardia Civil, que prestarán cobertura a la totalidad de la ronda ciclista.

La salida tendrá como escenario la Plaza de Toros de El Puerto, desde donde los corredores afrontarán una contrarreloj individual de 32,5 kilómetros hasta Jerez de la Frontera, en una jornada que puede resultar decisiva para la clasificación general en la recta final de la ronda española.

Desde la Subdelegación se ha hecho un llamamiento a la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que pueda ocasionar el desarrollo de la prueba, que estarán minimizadas por el dispositivo desplegado y se verán compensadas por "los beneficios" que la celebración de La Vuelta supondrá para la provincia, especialmente en términos de promoción turística, proyección de su imagen e impacto mediático.

De la misma manera, Blanca Flores ha subrayado la importancia de mantener el entorno "en buen estado" y ha pedido la colaboración ciudadana para conservar las inmediaciones del recorrido libres de residuos y de cualquier elemento que pueda perjudicar el medio ambiente.

El Puerto se estrenará como sede de La Vuelta, mientras que Jerez volverá a acoger una llegada de la ronda, reforzando su histórica vinculación con una de las grandes citas del calendario ciclista internacional.

Al respecto, la subdelegada ha valorado de forma positiva el regreso de La Vuelta a la provincia de Cádiz y ha subrayado que la presencia de la carrera constituye "una oportunidad para proyectar las particularidades, recursos y atractivos del territorio ante una audiencia internacional".