CCOO critica que la falta de negociación del Gobierno con los inspectores de pesca perjudica a las almadrabas de Cádiz

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha criticado la falta de dialogo y negociación entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y el personal de la Inspección de Pesca Marítima, motivo por lo que se mantiene abierto el conflicto de huelga indefinida en este colectivo que "agrava y obstaculiza" la actividad del sector pesquero en su conjunto y específicamente al sector de las almadrabas en la provincia de Cádiz.

En un nota, el sindicato ha advertido de que esta situación hace que podrían quedar paralizadas las almadrabas de la provincia gaditana afectando a más de 500 trabajadores directos y 6.000 indirectos.

En este sentido, el responsable de Pesca de FSC CCOO de Andalucía, Sergio García, ha explicado que "el arte de pesca de la almadraba depende de la migración del atún rojo que tiene sus días concretos de paso, el atún no espera y la campaña de la almadraba no espera, no tiene horarios, depende de muchos factores externos, como que entren o no entren los atunes, los temporales, el viento o las mareas".

Así, CCOO ha exigido al Gobierno que agilice ya el diálogo y la negociación con los inspectores con objeto que la actividad pesquera no se paralice ni se vea afectada gravemente.