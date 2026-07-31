CCOO solicita una prestación compensatoria sobre el desempleo de los transfronterizos que trabajan en Gibraltar

Manuel Triano, secretario general de CCOO Campo de Gibraltar. - CCOO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO Campo de Gibraltar, Manuel Triano, junto a representantes de otras entidades sociales han mantenido un encuentro con la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y el director provincial de SEPE, Moisés Martínez, donde se ha abordado la nueva la nueva regulación del derecho a las prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras transfronterizas en Gibraltar y han solicitado una prestación compensatoria.

Según informa CCOO en una nota, los representantes del Servicio Público de Empleo han informado que tras la entrada en vigor del tratado el pasado día 15 la personas que hayan trabajado en Gibraltar y quieran cobrar la prestación por desempleo deberán solicitar en primer lugar la prestación gibraltareña y a continuación el periodo restante de la prestación española.

En este sentido, el sindicato ha recordado que la prestación por desempleo en Gibraltar tiene un tiempo máximo de cobro de 13 semanas, en España el tope máximo es de 24 meses, así como que la cuantía es sensiblemente inferior a la española. Así, ha explicado que esto supondría una merma en los ingresos por esta prestación para las personas trabajadoras españolas en las 13 primeras semanas.

CCOO anunció su intención de solicitar al Ministerio de Trabajo que se implemente una prestación complementaria para este colectivo de personas trabajadoras transfronterizas que les permita recuperar la merma económica que representa la nueva regulación.

"El compromiso del Gobierno de España de que el nuevo tratado no traería merma de derechos requiere que, en el caso de las prestaciones por desempleo, se arbitren medidas para corregir la perdida de ingresos que supone el nuevo sistema", ha sostenido Manuel Triano.

Finalmente, CCOO ha agradecido a los representantes de la administración española que han participado en el encuentro por la celeridad que han tenido para responder a la petición del sindicato y por la clarificación de todas las dudas planteadas. Asimismo, ha anunciado que tiene previsto mantener contactos con sus homólogos gibraltareños para coordinar actuaciones que permitan garantizar que el servicio de Empleo de Gibraltar se dimensione adecuadamente ante el incremento de actividad que va a suponer la nueva regulación.