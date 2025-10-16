El Centro Médico Quirónsalud Algeciras (Cádiz) cumple seis años como "referente" sanitario de proximidad

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Centro Médico Quirónsalud Algeciras, en la provincia de Cádiz, ha cumplido seis años desde su apertura, destacando como "referente" sanitario de proximidad al brindar a sus pacientes un servicio "de excelencia" basado en "un trato personalizado, cercano y familiar".

Ubicado en la plaza de Andalucía de Algeciras, el centro, adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, se ha convertido "en la opción referente de proximidad" dentro del sector sanitario privado para aquellos que residen o trabajan en la ciudad, como ha asegurado en una nota Quirónsalud.

El centro, de dos plantas y con 11 consultas activas, cuenta con una plantilla de alrededor de 25 médicos, además de personal de Enfermería y administrativo, prestando servicio en casi una veintena de especialidades diferentes. Entre ellas, Análisis Clínicos, Digestivo, Cardiología, Cirugía Plástica, Teledermatología, Endocrino, Enfermería, Fisioterapia, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Radiología Simple, Reumatología, Unidad del Dolor, Urología y Podología, que se incorpora en los próximos días.

Del mismo modo, el Centro Médico cuenta con un servicio de Medicina de Familia sin cita previa, de modo que el paciente acude cuando realmente lo prefiere o necesita, y que se ha destacado en los últimos años por crear un vínculo de confianza y cercanía entre el facultativo y el paciente. Además, cuenta con equipos de tecnología punta, pruebas diagnósticas, análisis clínicos, sala de curas y extracciones y sala de fisioterapia.

Gema Rufo, jefa del servicio de Enfermería del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, ha señalado que en los seis años que lleva en marcha "se ha afianzado como una opción de proximidad con toda la garantía asistencial que brinda Quirónsalud", y que durante más de una década "se ha ido cimentando en el Campo de Gibraltar a través de su Hospital de Palmones".

Así, ha recordado que el centro nació "con esa vocación de cercanía hacia el paciente residente en Algeciras" que, "por sus circunstancias, tiene más difícil desplazarse hasta Los Barrios".

Entre las especialidades médicas, Rufo ha señalado la importancia de servicios como Otorrinolaringología, Reumatología, donde durante estos años "nos hemos ganado la confianza del paciente" ofreciendo el tratamiento fisioterapéutico y rehabilitador aplicable a los enfermos reumáticos.

Además, ha apuntado a "recientes incorporaciones" como una psiquiatra con especialidad en pacientes pediátricos y una podóloga, que comenzará a pasar consulta a principios de noviembre.

"El bienestar y el confort del paciente son una de las prioridades del grupo Quirónsalud y ello se refleja también en el Centro Médico Quirónsalud Algeciras, en el que sus dos plantas están comunicadas por ascensor y cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad en sus diferentes estancias, así como en las consultas", ha señalado este centro.