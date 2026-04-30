Chaves inicia la campaña del PSOE en Cádiz convencido de ganar tras "ocho años perdidos" para Andalucía

Archivo - El expresidente de la Junta Manuel Chaves en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chavez, ha participado este jueves en el acto de inicio de campaña del PSOE de Cádiz, arropando al candidato de la provincia, Juan Cornejo, y aseverando que los socialistas "no hemos dado por perdido unas elecciones nunca" y que la del 17 de mayo "tampoco la vamos a dar por perdida". "Ésta la vamos a ganar, porque hay fuerza para ganarla", ha aseverado poniendo el acento en "los ocho años perdidos para Andalucía" por una "gestión plana" de Juanma Moreno (PP), que ha dejado a la comunidad "estancada".

Ante militantes del PSOE en un acto en Cádiz, Chaves ha indicado que los problemas de Andalucía "no se solucionan con moderación" sino "con gestión", recordando los 36 años de gestión de su partido, años "muy importantes donde el Partido Socialista tuvo un protagonismo especial, fuerte y fundamental".

"Fueron 36 años clave en la historia de Andalucía, pero no en la historia de Andalucía solamente, también en el presente. Los hechos de esos 36 años, los resultados, son los frutos de ahora, los que están disfrutando los andaluces", ha aseverado el expresidente socialista.

Chaves también ha afeado a Moreno que "ahora se arropa y se envuelve en la bandera andaluza" y "se colocan una corbata verde y ya ahora parece que son los más andalucistas y los más autonomistas del mundo", cuando "Andalucía tiene hoy una autonomía comparable al del resto de autonomías de España por un socialista, con el apoyo del pueblo andaluz, por Rafael Escuredo", recordando además que el PP "se opuso a la autonomía".

"Esos ocho años que han estado gobernando --el PP-- les ha servido a ellos para reescribir la historia. Parece que no ha habido 36 años de gobierno socialista", ha lamentado el exlíder socialista, quien ha afirmado que "los 36 años de gestión del Partido Socialista han sido los años más fructíferos de la historia reciente de Andalucía".

En ese sentido, ha afirmado que "de los ocho años de gobierno del Partido Popular, lo que va a recordar la gente es el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de Andalucía. Eso es lo que va a quedar. El gobierno del Moreno es un gobierno privatizador", añadiendo que "la privatización conduce a la desigualdad".

Es por eso que ha hecho hincapié en "la necesidad y la responsabilidad" de decirle a la gente que "el Partido Socialista es el único partido que puede resolver el problema mayor de desigualdad que hay en Andalucía", aseverando que "si convencemos a la gente, y podemos convencerla, estoy convencido de que ganaremos las elecciones".

Además de advertir de una "oleada de privatización de los servicios públicos" en Andalucía en los últimos ocho años de gobierno del PP, Chaves ha mostrado su "seguridad completa" de que con María Jesús Montero como presidenta de la Junta "nunca se aplicará en Andalucía el principio de la prioridad nacional", en referencia a la medida implementada por Vox en gobiernos como el de Extremadura en coalición con el PP, un principio "xenófobo, reaccionario y racista", según ha expresado.

Ha lamentado la "campaña sucia de descalificación" desde que se supo que María Jesús Montero sería la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía "por parte del Partido Popular y de algunos medios de la derecha", mostrando su apoyo a la socialista y defendiendo que "no hay ningún candidato en esta campaña que tenga el conocimiento, la capacidad, la experiencia y la personalidad que tiene María Jesús Montero".

En este acto también ha intervenido el candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, quien ha agradecido "a los hombres y a las mujeres que están comprometidos con su día a día con la labor de la política, del servicio público", algo que "algunos hoy en día quieren embarrar y hacer ver que todos somos iguales, de que venimos aquí a un interés personal".

Sobre todas esas personas que componen la lista del PSOE en la provincia, ha argumentado que son gente de todas las comarcas y que "conocen la realidad mejor que nadie", además de "trabajar los cuatro años", criticando a quienes "aparecen ahora en campaña y luego desaparecen" y "no conocen los problemas que tienen los ciudadanos diariamente".

En ese sentido, ha puesto en valor el conocimiento que tiene el PSOE de "los 45 municipios de la provincia", asegurando que "nos duele nuestro pueblo, nos duele nuestra gente y nos duele esta provincia".

Cornejo ha pedido a militantes y simpatizantes "ayuda" en estas elecciones, abogando por "defender" las siglas del PSOE y que "nos sintamos orgullosos" de este partido. "Aquí está hoy todo el PSOE, unidos para ganar las próximas elecciones. Y nos presentamos con un proyecto, con un programa claro y preciso", ha manifestado.

"Un hombre solo no es nada, es como polvo. Hacemos falta todos hablando, convenciendo, animando a votar. Yo voy a pedir el voto, mandando a votar para que cambiemos esta situación", ha sostenido el candidato del PSOE en la provincia de Cádiz.