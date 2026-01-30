Club Náutico de Cádiz ofrece medios para rescatar del mar la imagen de La Galeona derribada por el temporal

Archivo - Imagen del Puerto de Cádiz - ORMAZABAL INGETEAM - Archivo

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Cádiz ha puesto a disposición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz los medios técnicos y humanos de la entidad, incluidos los de su escuela de buceo, para colaborar en las labores de rescate de una réplica de la Virgen del Rosario, conocida como 'La Galeona', derribada de su pedestal en el Faro de las Puercas en la capital por el fuerte temporal de los últimos días.

La intervención tiene como objetivo la recuperación de esta imagen de la Virgen del Rosario, una escultura de bronce que fue arrastrada por el fuerte oleaje y las adversas condiciones meteorológicas, como ha informado esta entidad en una nota.

La junta directiva del Club ha trasladado personalmente este ofrecimiento a la presidencia de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, mostrando la "plena disposición" de la entidad para colaborar de manera coordinada con las administraciones competentes en una actuación que combina la seguridad marítima, la protección del patrimonio y el cuidado del entorno portuario.

"Numerosos socios han ofrecido desinteresadamente sus embarcaciones para este objetivo y los instructores y alumnos de la escuela de buceo también se han brindado a bucear en la zona en cuanto las condiciones de viento y visibilidad permitan hacerlo con toda seguridad", ha trasladado la entidad naútica, señalando que en caso de que localizarán la escultura, lo comunicarían a la Autoridad Portuaria para que sea ella quien autorice la extracción, o en su caso, disponga los medios técnicos profesionales que considere oportunos para ello.

El Real Club Náutico de Cádiz ha apuntado que esta colaboración se enmarca en "el compromiso histórico" de la entidad con la bahía y con Cádiz, poniendo al servicio de la ciudad "la experiencia, los recursos técnicos y la capacitación" de los profesionales vinculados a su escuela de buceo, habituados a trabajos subacuáticos en el entorno portuario.

El club ha quedado a la espera de las indicaciones de la Autoridad Portuaria y de los organismos responsables de la operación para activar, si así se requiere, los medios necesarios y sumarse a los trabajos de recuperación de esta pieza simbólica del frente marítimo gaditano.

Cabe apuntar que el buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' lleva una réplica de esta imagen en su 98 crucero de instrucción, que inició su travesía este mes de enero desde el puerto de Cádiz.