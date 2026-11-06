COAG Cádiz destaca los "importantes avances" alcanzados con su proyecto contra el avispón oriental

Yolanda Gil, responsable técnica del proyecto contra el avispón oriental desarrollado por COAG Cádiz y presentado en Fegasur - COAG CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La asociación agraria COAG Cádiz ha presentado este viernes los resultados de su proyecto 'Prácticas de lucha sostenible contra el avispón oriental en la apicultura gaditana 2026', que ha conseguido "importantes avances" en el control de esta especie invasora, una amenaza creciente para la apicultura y el medio ambiente.

Durante la jornada técnica, celebrada en la Feria de la Ganadería celebrada en Jerez de la Frontera, el experto Carlos del Pico ha destacado el carácter "pionero a nivel internacional" de esta investigación, cuya responsable técnica es Yolanda Gil, y ha puesto en valor dos hitos: la captura de reinas fundadoras en primavera y de zánganos en octubre.

Estos resultados, ha sostenido, abren "nuevas posibilidades" para intervenir en momentos decisivos del ciclo reproductivo de la especie y mejorar su control, advirtiendo también de "la extraordinaria adaptación" del avispón oriental a los territorios soleados.

Según ha explicado, esta especie posee características que le permiten aprovechar la radiación solar, funcionando de forma figurada como si tuviera "placas solares".

"En el país del sol, la vespa orientalis es un monstruo", ha afirmado, alertando del potencial de expansión de esta especie en Andalucía.

Los resultados del proyecto evidencian la gravedad de la situación. Así, tras analizar 6.790 colmenas de 97 colmenares distribuidos por 23 municipios gaditanos, COAG ha constatado una mortalidad media del 29,17%, con un incremento del 8,49% respecto a los datos de 2025.

Las zonas más afectadas se concentran en el Campo de Gibraltar, La Janda y la Bahía de Cádiz, especialmente en San Roque, Chiclana, Los Barrios, Vejer y Jimena.

La investigación revela, además, que el avispón oriental no solo mata a las abejas que captura, y es que su presencia constante ante las colmenas provoca "un bloqueo por estrés" que impide a las abejas salir a recolectar alimento, causando el debilitamiento y, finalmente, el colapso de las colonias por desnutrición.

En las zonas de mayor presión se han registrado pérdidas o debilitamientos severos superiores al 50%.

AVANCES EN LA LUCHA SOSTENIBLE

El proyecto, financiado por la Diputación de Cádiz, ha permitido comprobar la eficacia de diferentes sistemas de trampeo y cebos adaptados a cada estación, con capturas de hasta 300 avispones por trampa durante los periodos de mayor incidencia, según ha expuesto COAG.

Entre los dispositivos ensayados ha destacado BeeVital y Wasp Trap, así como atrayentes azucarados en primavera y otoño y proteicos durante el verano.

Estos resultados permiten avanzar hacia métodos de control "más eficaces y selectivos", reduciendo el impacto sobre otros insectos.

En Fegasur, el secretario general de COAG Cádiz, Miguel Pérez, que ha participado en la inauguración de la jornada, ha destacado la necesidad de continuar investigando y reforzar las medidas de prevención "ante una plaga que amenaza la viabilidad de numerosas explotaciones apícolas".

Pérez ha agradecido la colaboración de la Diputación de Cádiz, cuya financiación ha permitido desarrollar el proyecto, así como el trabajo técnico coordinado por Yolanda Gil y la implicación de los apicultores participantes.

COAG Cádiz ha asegurado que confía en dar continuidad a esta investigación, extender las técnicas de control sostenible y establecer protocolos comunes de seguimiento que permitan frenar la expansión del avispón oriental y proteger el futuro de la apicultura gaditana.