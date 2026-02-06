COAG señala a la provincia de Cádiz como "zona cero" de la catástrofe en el campo andaluz por desbordamientos de ríos

Un invernadero inundado tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

COAG Cádiz ha alertado de los daños "desastrosos" que está provocando en el campo gaditano "la cadena devastadora de borrascas que azota Andalucía desde el mes de enero", y que ha tenido en la provincia de Cádiz su epicentro "más grave", hasta el punto considerarla la "zona cero de esta catástrofe climática" para el campo andaluz.

En una nota, la asociación agraria ha expuesto que "las lluvias incesantes desde hace semanas, los vientos huracanados, los ríos desbordados, los embalses llenos y desembalsando, junto con la elevación del nivel freático en numerosas zonas han generado un escenario de inundaciones masivas, destrozos generalizados y una parálisis total de la actividad agraria".

Aunque la valoración sólo es aproximada porque los temporales "no dan tregua y aún puede empeorar más la situación" con la llegada de nuevas borrascas, COAG Cádiz ha cifrado en "miles de hectáreas" las superficies agrícolas afectadas en las distintas comarcas de la provincia, con "cultivos bajo el agua, invernaderos destrozados, árboles arrancados por el viento, ganado enfermándose y muriendo, y accesos a explotaciones completamente cortados", lo que impide recolectar, sembrar o incluso acceder a las fincas.

En la Vega del Guadalete, las inundaciones "son inmensas" en toda la ribera, afectando "gravemente" a hortícolas al aire libre, muchos de ellos listos para recolectar o con toda la inversión ya realizada, así como a cítricos, olivar y aguacate. Cultivos que están "bajo agua, ya que el río se lo ha tragado todo".

En la Costa Noroeste, la situación es "igualmente dantesca", especificando que en zonas como Chipiona y Sanlúcar, así como en Montealgaida, los campos permanecen "completamente encharcados, convertidos prácticamente en una marisma" en la que "no se puede ni recoger ni sembrar, y los cultivos se están perdiendo en el terreno".

Así, se ven afectados hortícolas al aire libre como patatas, zanahorias, puerros o guisantes, y también cultivos en invernadero como calabacín, sandía, melón, pimiento o berenjena, así como ha sido "fuerte" el daño a la flor cortada. Además, los vientos huracanados del pasado 29 de enero provocaron "importantes destrozos" en invernaderos de Sanlúcar y Chipiona.

En el Campo de Gibraltar, los daños se concentran en cítricos y aguacate, con pérdida directa de cosecha y arranque de árboles debido al fuerte viento.

En la sierra de Cádiz, el olivar también se ha visto "seriamente afectado", según COAG, finalizando la campaña antes de tiempo por la imposibilidad de acceder a la recogida de la aceituna, "que ha caído en el suelo enfangado, quedando inservible".

La asociación ha destacado que los herbáceos se han perdido en las zonas más bajas de las parcelas, unas pérdidas que se suman a lo que no se ha podido sembrar por motivo de las incesantes lluvias.

La ganadería gaditana atraviesa igualmente "una situación crítica" por la persistencia de las lluvias, la humedad y el frío, que están provocando "un aumento de la mortandad y bajada de producción, además de problemas sanitarios y de manejo".

COAG Cádiz ha advertido también del "lucro cesante que esta catástrofe va a suponer" porque "aunque deje de llover, el agua tardará mucho en retirarse debido a los continuos aportes de los ríos y a la saturación del suelo".

En muchas zonas, ha expuesto, "no se podrá entrar al campo en más de un mes, lo que compromete seriamente la siembra de cultivos de primavera como hortícolas, algodón, maíz o girasol".

"Se han juntado todos los elementos en una tormenta perfecta para el campo gaditano. Las pérdidas son incalculables y los agricultores van a necesitar meses para volver a la normalidad, si es que pueden hacerlo", ha advertido Miguel Pérez, secretario provincial de COAG Cádiz.

Desde COAG Cádiz han reclamado que "el espíritu de colaboración demostrado en las inundaciones se traslade ahora a las ayudas al sector agrario, con una implicación directa y coordinada del Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz".

"Los daños son tan graves y cuantiosos que todas las administraciones deben volcarse para evitar el abandono de explotaciones y la ruina del campo gaditano", ha concluido.