Una colisión entre dos camiones provoca el corte de la A-4 en Jerez hacia Cádiz y deja un herido leve

Camiones accidentados en la A-4 en Jerez de la Frontera este lunes 6 de abril. - DGT

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Una colisión entre dos camiones con remolque en la autovía A-4 en Jerez de la Frontera en dirección hacia Cádiz está provocando desde la mañana de este lunes 6 de abril retenciones de varios kilómetros en el tráfico rodado, al haberse cortado el paso, dejando además un herido leve, que ha sido trasladado al hospital para su valoración.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar sobre las 9,45 horas de este lunes en el kilómetro 634 de la A-4 en dirección a la capital gaditana.

El conductor herido, un hombre de unos 49 años, presentaba un golpe en la cabeza, aunque según fuentes sanitarias sin que revistan gravedad. No obstante, ha sido derivado al centro hospitalario.

Ante el accidente de estos dos camiones, ha quedado cortado un sentido de la A-4, y la Guardia Civil está desviando el tráfico por la Ciudad del Transporte de Jerez de la Frontera. La circulación en el sentido hacia Sevilla discurre de manera normal.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que están trabajando para colaborar en las tareas de emergencia y de retirada de los camiones siniestrados de la vía, para que esta carretera pueda recuperar su tránsito normal cuanto antes.