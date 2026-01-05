Comienza intervención por el desprendimiento de un talud el sábado en las obras de Acceso Sur al puerto de Algeciras

Archivo - Desvío en la A-7 hacia el acceso sur del Puerto de Algeciras. ARCHIVO. - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha informado que en la jornada de este lunes 5 de enero el tramo del Acceso Sur (sentido salida) afectado por el deslizamiento del talud es "la única vía" que permanece cerrada al tráfico en la ciudad, y que la empresa adjudicataria de las obras ya ha iniciado las labores de intervención en la zona del muro de escollera con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los usuarios de la vía.

Estos trabajos se han iniciado una vez que han cesado las precipitaciones y se han dado las condiciones de seguridad necesarias para ello, como ha indicado en una nota este Ayuntamiento, que mantiene la coordinación con los Cuerpos de Seguridad y los técnicos responsables de la obra, realizándose un seguimiento continuo de los trabajos hasta la completa resolución de la incidencia.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y comprensión de los ciudadanos y ha recordado la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones de los agentes mientras duren las actuaciones.

Cabe recordar que este punto de la ciudad tuvo que ser cortado al tráfico el pasado sábado 3 de enero debido a un leve deslizamiento del talud del muro de escollera de las obras del Acceso Sur al puerto algecireño en un tramo de la carretera nacional, provocando con ello cortes en el tráfico rodado.

El desprendimiento se habría producido debido a la gran cantidad de precipitaciones registradas a lo largo de la jornada, como apuntaba el Ayuntamiento el sábado.