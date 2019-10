El compositor José Nieto y Fundación SGAE ofrecen en Algeciras el taller 'La música en los medios audiovisuales'

Publicado 03/10/2019 11:59:04 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE y la Asociación Cultural Amigos de la Música ,han organizado una nueva actividad formativa en pro de los creadores sinfónicos, siendo en esta ocasión el compositor José Nieto, Premio Nacional de Cinematografía 2011 y con seis Goya en su currículum, quien imparta el taller 'La música en los medios audiovisuales' en Algeciras (Cádiz).

Según informa en una nota la organización, de la mano de la Fundación SGAE y de la Orquesta Sinfónica algecireña, Nieto mostrará a los asistentes cómo crear música para cine, televisión, teatro o danza, durante los días 4, 5 y 6 de octubre en el edificio Cubo de la Música de la localidad gaditana.

La actividad tiene los objetivos de difundir y promover la creación musical y la formación de músicos interesados en la composición y el análisis musical. Entre los contenidos principales del curso figuran el estudio de los elementos de la estructura narrativa, la música como elemento estructural de la narración, el proceso auditivo, los tipos de escucha, la música y la interpretación de la imagen, los códigos, la música en relación con el montaje, la música y el color, y la articulación de la música con la imagen.

A lo largo de su carrera, José Nieto se ha especializado en la composición de música de películas y series de televisión y ha logrado el Goya a la mejor música original en seis ocasiones con películas como 'El bosque animado' (1987), 'Lo más natural' (1990), 'El rey pasmado' (1991), 'El maestro de esgrima' (1992), 'La pasión turca' (1994) y 'Sé quién eres' (2000). También ha sido candidato en otras cinco ocasiones más, con títulos como 'Juana la Loca' o 'Carmen'.

Además, ha recibido cuatro medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, por trabajos como 'El amor del capitán Brando', 'El rey pasmado', 'La luna negra' y 'El maestro de esgrima'. Asimismo, en 1992 compuso la música para el espectáculo del lago de la Exposición Universal de Sevilla.

Nieto, que se dedica también a la labor docente, ha trabajado además en series internacionales como 'Capitán Cook' o 'Armada' y para la BBC en series como 'Crusades' o 'The End of the World'.