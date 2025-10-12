Un concurso premiará a la zambomba de Jerez (Cádiz) que preserve su sentido tradicional y su esencia popular

Archivo - Imagen de una zambomba a las puertas de la iglesia de San Lucas, en el centro de Jerez, durante el puente de la Constitución. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Las zambombas de Jerez de la Frontera son una de las celebraciones navideñas más genuinas de Andalucía, y uno de los atractivos turísticos que el Ayuntamiento de esta localidad gaditana está impulsando en los últimos años, algo que queda patente en la gran afluencia de personas que visitan la ciudad durante el mes de diciembre para vivir este ambiente.

Ante esto, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha un concurso en el que se premie a aquella zambomba que preserve su sentido tradicional y su esencia popular, según expone el bando municipal para este 2025, recogido por Europa Press.

En el mismo se detalla que con el fin de que las zambombas que se celebren cumplan con esa finalidad, la Delegación Municipal de Cultura aprobará las bases reguladoras de un concurso que establecerá criterios de valoración orientados a "garantizar el respeto a las formas tradicionales, la autenticidad de la celebración, la adecuada ambientación navideña, así como la contribución a la expansión y arraigo de esta tradición en los distintos barrios de la ciudad".

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha establecido este año el periodo oficial de zambombas entre el 21 de noviembre y el 25 de diciembre, fechas similares a las de 2024, aunque añadiendo en esta ocasión un séptimo punto en el bando referente a este concurso.

En esta normativa, que regula la celebración de las zambombas, se señala que la Navidad de Jerez ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía --en una orden de marzo de 2021-- poniéndose de esta manera de manifiesto "su especial importancia como recurso turístico andaluz". Dicha declaración obliga al Ayuntamiento de Jerez a mantener los caracteres específicos y tradicionales del objeto declarado, y "proteger y conservar los recursos y valores medioambientales de la zona asociada a la declaración", así como a mantener los requisitos que dieron lugar a la declaración, sumando a todo esto "el fuerte impacto que la celebración tiene sobre la economía local".

NORMATIVA ESPECÍFICA

El bando recoge que las zambombas "populares" no requerirán de autorización municipal para su celebración. Estas serán aquellas que se organicen en centros de barrio, en establecimientos de ocio y esparcimiento --discotecas, discotecas de juventud, salones de celebraciones-- si son actos sociales privados y salas de fiestas, así como las celebradas en establecimientos de espectáculos públicos como teatros y auditorios.

Esto mismo se aplica a las que se harán en establecimientos de hostelería que cuenten con licencia o declaración responsable de apertura, entendidas no como un espectáculo, sino como "una celebración de carácter sociocultural, de fuerte carácter participativo, en las que se cantan villancicos aflamencados, bien a capela o acompañados de instrumentos propios navideños" -- panderetas, zambombas, botellas de anís o cántaros--, sin equipos de amplificación de sonido, sin separación de actuantes y público ni escenario, sin alteración del local ni de la distribución del espacio, ni modificación de sus características técnicas.

No pasa lo mismo para las zambombas que incluyan "actuaciones artísticas", es decir, que se oferte una actuación con cantaores profesionales o artistas noveles o incluso grupo de villancicos, y en la que los usuarios del establecimiento adquieran la condición de "público espectador". Estas deberán tener su correspondiente permiso municipal.

También necesitarán una autorización las que se celebren en establecimientos utilizados por entidades sin ánimo de lucro de carácter social, cultural, deportivo, religioso, benéfico o similar (casas de hermandad, sedes de peñas flamencas, locales de asociaciones de vecinos o deportivas, etc), salvo que tengan carácter privado.

En cuanto al horario, se establece como límite de celebración las 00,00 horas de la noche en las que no estén sujetas a autorización, ampliándose hasta las 02,00 horas para aquellas celebraciones que se desarrollen en espacios abiertos de vías públicas y otras zonas de dominio público, a excepción de las que tengan lugar en las terrazas de veladores, que no podrán superar las 00,00 horas de la madrugada.

ASOCIACIÓN VECINAL MUESTRA SU MALESTAR

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha vuelto a mostrar su malestar al considerar que este nuevo bando de zambombas del propio Ayuntamiento "agravará la convivencia" entre residentes y personas que acudan a estas celebraciones, que se organizan sobre todo en enclaves del centro.

"Con estas decisiones se consolida el centro como un botellódromo, desoyendo así el sentir popular, exprimiendo y desangrando a nuestro centro histórico y vendiendo nuestras tradiciones al servicio de la hostelería", ha lamentado la asociación en un comunicado.

A este respecto, ha denunciado que el centro histórico "es un espacio residencial que no puede ser escenario de una macrobotellona durante cinco semanas", en alusión al periodo oficial de zambombas establecido por el Ayuntamiento y que abarca desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre.

Para esta entidad, "el primer problema al que nos enfrentamos" es que desde la propia Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento "no se percibe esta terrible situación como un problema grave", lamentando que no se hayan tenido en cuenta en esta ordenanza las propuestas remitidas para "intentar revertir esta terrible situación que venimos sufriendo año tras año", como la expresa prohibición de barras dedicadas al servicio de comida y bebidas en la vía pública.

"El Ayuntamiento sigue entendiendo el BIC no como un Bien de Interés Cultural sino como un Bien de Interés Comercial, implementando políticas completamente alejadas de la conservación patrimonial", ha criticado la asociación vecinal, preguntándose "cómo puede tener el gobierno local tan poca humanidad reconociendo que solo existen problemas puntuales de convivencia". "¿Acaso no fueron suficientes las fotos y videos que estuvimos viendo y viviendo durante todas las fiestas? 40 días de estampas navideñas absolutamente vergonzosas, 40 días exigiendo y reiterando la extrema necesidad de tomar medidas urgentes", ha añadido.

Así, ha reclamado que "se respeten nuestros horarios de descanso y se descentralicen las fiestas y los eventos del centro histórico", con la intención de que este sea "residencial" y no sólo "un modelo económico insostenible que revienta literalmente nuestros barrios, nuestro patrimonio material e inmaterial y acaba con nuestras tradiciones".

"Las zambombas son un evento que se puede limitar, solo falta tener voluntad política y preguntarnos al servicio de quién está el propio Ayuntamiento", ha denunciado.