PSOE Jaén señala a Catalina García como la "artífice del hundimiento de la sanidad pública"

Reunión del PSOE con Satse - PSOE

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha señalado la responsabilidad de Catalina García en el desmantelamiento de la sanidad pública en la provincia de Jaén y ha cuestionado su presencia en el número 1 de la candidatura del PP a las elecciones andaluzas.

"Ningún jiennense puede votar a quien ha sido artífice del hundimiento y privatización de la sanidad pública y de buena parte de la corrupción sanitaria", ha apuntado Víctor Torres.

El candidato socialista al Parlamento andaluz ha afeado igualmente la presencia en la lista del PP de Jaén de la propia delegada de Salud en la provincia y por tanto "también artífice de los agravios a Jaén en materia sanitaria".

Torres ha afirmado que "no puede continuar ese desmantelamiento de los hospitales comarcales, ni esa situación de hundimiento a la que Moreno Bonilla ha llevado al Hospital de Jaén, ni la negligencia con los cribados del cáncer de mama, ni las listas de espera".

Para el candidato del PSOE, "todo esto tiene nombre y apellidos, los de Catalina García, la número 1 de la candidatura del PP de Jaén". Así cosas, ha defendido que "la única opción el próximo domingo es la de votar al PSOE, la única alternativa real y viable que apuesta por la defensa de la sanidad y de los servicios públicos".

Torres ha hecho estas declaraciones tras asistir, junto a las candidatas Nines Díaz y Rocío Zamora, a una reunión con el Sindicato de Enfermería Satse-Jaén para escuchar las necesidades, reivindicaciones y propuestas de este colectivo sanitario.