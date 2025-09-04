Cruzcampo despide este viernes el verano trasladando su 'Tinglao' a la playa de El Palmar en Vejer (Cádiz)

Archivo - 'Tinglao' De Cruzcampo En El Festival Interestelar De Sevilla. ARCHIVO. - CRUZCAMPO - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Cruzcampo va a despedir este viernes 5 de septiembre la temporada de verano trasladando su 'Tinglao' al chiringuito Papaya Playa en El Palmar de Vejer (Cádiz), donde habrá actuaciones y performances de artistas como 45Fever, Triana Ramos, coreógrafa de la gira Motomami de Rosalía, junto a su cuerpo de baile, o Lospicy.

En una nota, la marca de cervezas ha indicado que 'Tinglao' ha sido su "apuesta" para "homenajear y empaparse de la cultura andaluza", recorriendo festivales de música como el Interestelar Sevilla, el Fulanita Fest (Marenostrum Fuengirola) o el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest.

Este viernes a partir de las 19,00 horas, Cruzcampo va a llevar 'Tinglao' a su público trasladándolo a un bar, "su territorio natural".

Así, los asistentes a Papaya Beach Bar podrán disfrutar hasta las 00,00 horas de performances de artistas además de encontrarse muchas otras sorpresas.

Laura Pérez, directora de Marketing de Cruzcampo, ha asegurado que "cada vez más personas buscan experiencias auténticas que conecten con la cultura y el carácter de cada lugar, ya sea en un festival, en la playa o en un bar". Con 'Tinglao', ha continuado, "seguimos demostrando que Cruzcampo es mucho más que una cerveza, es una forma de celebrar la identidad andaluza, de vivirla y compartirla con mucho acento".

Cruzcampo estrenó 'Tinglao' el pasado mes de octubre de 2024 en Málaga, con un gran evento organizado por la marca totalmente dirigido y creado para el público. Este presente año lo ha rediseñado junto a colaboradores locales expertos en música, moda o entretenimiento, pero manteniendo su esencia como "un lugar donde disfrutar y empaparse de acento".