Cuartos de final del COAC 2026: orden de actuación y horarios en el Gran Teatro Falla

Archivo - El Gran Teatro Falla de Cádiz. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 continúa en la modalidad de adultos tras la finalización de la fase de preliminares, dando paso a la segunda fase del certamen, los Cuartos de final, que se celebrarán entre este viernes, 30 de enero, y el jueves 5 de febrero.

Esta fase constará de un total de siete funciones, que comenzarán a partir de las 20,00 horas y se celebrarán en directo desde el Gran Teatro Falla de Cádiz.

En los Cuartos de final participarán un total de 54 agrupaciones adultas, distribuidas en diez coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y cuatro cuartetos, tras superar la deliberación del Jurado Oficial. Así queda establecido el orden de actuación:

Función 1 (Viernes 30 de enero)

- Coro 'El Sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo'.

- Comparsa 'La palabra de Cádiz' de los portuenses Joaquín Fernández y José María Fuentes.

- Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete' del cordobés David Reyes.

- Chirigota 'Los hombres de Paco' de Francisco Javier García Rodríguez, Sergio Guillén Bancalero y Alejandro Sánchez Helmo, 'los Pibes'.

- Coro 'Dame veneno' de los Manolos.

- Chirigota 'Los semicuraos' de Juan Manuel Braza 'Sheriff'.

- Comparsa 'El Desguace' de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa' y Raúl Cabrera.

- Chirigota 'Los Camerún de la isla' de Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo

Función 2 (Sábado 31 de enero)

- Coro 'La ciudad perfecta' del chiclanero Jesús Rivera.

- Chirigota 'Nos hemos venío arriba' de los hermanos Castro de Écija (Sevilla).

- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' de Antonio Beiro.

- Comparsa 'El Manicomio' de Jonathan Pérez Ginel.

- Coro 'ADN' de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul.

- Comparsa 'La Camorra' de Marta Ortiz.

- Chirigota 'Seguimos cayendo mal' de Luis Rossi, Diego Letrán y Quique Parodi.

- Comparsa 'La Marea' de Yolanda Álvarez, Eder Rey y Juan Enrique Lozano.

Función 3 (Domingo 1 de febrero)

- Coro 'El reino de los cielos' de Francisco Javier Sevilla, Victoriano Cano y Luis Alfonso Betanzos de San Fernando.

- Chirigota 'Los Robins' de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana.

- Cuarteto 'Los latin king de la calle Paskin' de Manu Peinado.

- Comparsa 'Las Muñecas' de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana.

- Coro 'La carnicería' de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa'.

- Chirigota 'Una chirigota en teoría' de Miguel Ángel Llull.

- Comparsa 'El hombre de hojalata' de los hermanos Pastrana.

- Chirigota 'Los Cadisapiens (la involución)' de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco.

Función 4 (Lunes 2 de febrero)

- Coro 'Las mil maravillas' de los Estudiantes.

- Comparsa 'El Patriota' de Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

- Chirigota 'Los antiguos' de Carlos Pérez e Iván Romero.

- Comparsa 'Los Humanos' de Antonio Martínez Ares.

- Chirigota 'La Purga: Los que no pasan' de José Manuel Ramírez 'Sofri'.

- Comparsa 'Los Locos' de Antonio Pérez 'el Piru' y Sergio Guillén 'el Tomate'.

- Chirigota 'Los niños con nombre' de José Manuel Soto y David Corrales 'Sise'.

- Comparsa 'OBDC me quedo contigo' de Germán García Rendón.

Función 5 (Martes 3 de febrero)

- Coro 'La Esencia' de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

- Comparsa 'Las jorobadas' de las Niñas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

- Cuarteto '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago.

- Chirigota 'Los Compay' de los Molina.

- Comparsa 'Los hijos de Cádiz' de Fran Quintana.

- Chirigota 'Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos' de los Villegas.

- Comparsa 'El jovencito Frankenstein' de Nono Galán y Miguel Novo.

- Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos' de Antoñito Molina de Rota.

Función 6 (Miércoles 4 de febrero)

- Coro '¡Qué pechá de paja!' de José Manuel Valdés.

- Chirigota 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)' de Alejandro Pérez 'el Peluca'.

- Comparsa 'Los pájaros carpinteros' de Nene Cheza.

- Chirigota 'Los que van a coger papas' de José Guerrero Roldán 'el Yuyu'.

- Comparsa 'DSAS3' de Jesús Bienvenido.

- Chirigota 'Los camper del sur' de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado.

- Comparsa 'La Carne-Vale' de Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo 'Javi el Loco'.

Función 7 (Jueves 5 de febrero)

- Coro 'Los mentirosos' de Rafael Pastrana.

- Comparsa 'Los invisibles' de Manuel Cornejo.

- Chirigota 'L@s quince en las algas' de Juan Luis Soto 'el Cascana'.

- Comparsa 'La Biblioteca' de de Manolín y Palmira Santander, y Manuel Cornejo.

- Chirigota 'Los que la tienen de mármol' de Jesús Manuel Selma 'el Melli' y José Antonio García Molina.

- Comparsa 'La Condená' de Tomás García 'Tomy Alemania'.

- Chirigota 'Ssshhhhh!!' de Antonio Álvarez 'el Bizcocho' de San José de la Rinconada (Sevilla).