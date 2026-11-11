Cuatro detenidos y 408 petacas de gasolina incautadas en dos actuaciones en Barbate y Sanlúcar (Cádiz)

Más de 400 petacas de gasolina incautadas en dos operativos en Barbate y Sanlúcar de Barrameda. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz se ha incautado en un día de un total de 408 petacas de gasolina, con más de 10.200 litros de combustible, destinadas al abastecimiento a narcolanchas, y ha detenido a cuatro personas acusadas de apoyo logístico al narcotráfico en dos actuaciones desarrolladas en Barbate y Sanlúcar de Barrameda.

La primera intervención se llevó a cabo a las 06,30 horas del pasado 5 de noviembre en la playa Cala Isabel de la localidad de Barbate, donde los agentes tuvieron conocimiento de un posible abastecimiento de gasolina a embarcaciones de alta velocidad frente a las costas del Faro de Trafalgar, tal y como ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Por estos hechos, se estableció un dispositivo operativo por tierra donde participaron numerosas patrullas de Barbate, Vejer de la Frontera y la Usesic de esta Comandancia.

El dispositivo interceptó a una embarcación en la orilla de la playa y a cuatro personas en plena actividad de traspase de las 310 petacas a la embarcación. Ante esto, se procedió a la detención inmediata de las cuatro personas relacionadas con un delito de contrabando y tenencia de sustancias explosivas e inflamables.

La siguiente intervención se produjo en la mañana de ese mismo día en el Puerto de Bonanza de la localidad de Sanlúcar de Barrameda, cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial frustró otro intento de abastecimiento de gasolina como apoyo logístico al narcotráfico, al intervenir una embarcación de fibra cuando transportaba 98 garrafas.

Todas las actuaciones se han llevado a cabo durante el desarrollo de los continuos operativos policiales llevados a cabo en la desembocadura del río Guadalquivir, Barbate y la Bahía de Cádiz.