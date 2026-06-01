Cuatro detenidos, uno de ellos menor, en una actuación contra la venta de heroína en Jerez (Cádiz)

Armas, dinero y drogas incautadas en un operativo contra el tráfico de drogas en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se han detenido a cuatro personas, una de ellas un menor. - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una nueva actuación contra el tráfico de drogas en la zona noroeste de Jerez de la Frontera, en este caso, contra la venta de la heroína y sus distintos derivados, deteniendo a cuatro hombres, entre ellos un menor de edad.

En el momento de su detención, iban armados con dos armas blancas de gran tamaño, un cuchillo de caza y una navaja de gran tamaño, como ha detallado la Policía Nacional en una nota.

Los agentes especializados de la Comisaría de Jerez recabaron pruebas que indicaban que, en un domicilio ubicado en el bajo de un edificio de viviendas de en la avenida Ángel Mayo, se estaría produciendo la venta continuada durante todo el día de sustancias estupefacientes.

El domicilio ubicado en las conocidas como "54 viviendas", había comenzado a ser utilizado como lugar de venta directa de heroína, ocasionando un tránsito continuo de toxicómanos y los problemas de convivencia y seguridad asociados a éste.

Durante la mañana del pasado miércoles 27 de mayo se llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, deteniendo a cuatro varones, uno de ellos menor de edad, como responsables directos del delito contra la salud pública.

Dentro de la casa ocultaban 486 papelinas de heroína, 12 de cocaína, 1.065 euros en metálico y anotaciones sobre las ventas y el dinero obtenido de las mismas.