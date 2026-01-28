Cuatro detenidos por menudeo de drogas desde una red de viviendas en Conil (Cádiz) y robo en casas y naves

Objetos incautados al detener a cuatro miembros de una red criminal en Conil de la Frontera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y a delitos contra el patrimonio en Conil de la Frontera, deteniendo a cuatro personas, entre ellas su cabecilla, por presuntamente utilizar una red de viviendas, situadas en una misma parcela, para el menudeo de sustancias estupefacientes.

Este grupo, dedicado también al robo y hurto indiscriminado para sufragar los gastos derivados del tráfico de drogas, almacenaba todos los objetos sustraídos en estas viviendas, así como, los objetos robados con los que los toxicómanos pagaban sus dosis, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las primeras investigaciones comenzaron a raíz de múltiples denuncias interpuestas en Conil de la Frontera por robos con fuerza y hurtos de forma indiscriminada en viviendas, algunas de ellas habitadas, así como en naves, talleres o coches. Todo ello aparejado con un incremento de la venta de sustancias al menudeo por la localidad.

Tras tener conocimiento de la magnitud de los hechos, los agentes del Área de Investigación de Conil de la Frontera desarrollaron durante meses labores preventivas de seguridad ciudadana, operativas y de investigación, que les llevó a detectar la existencia de un posible grupo criminal asentado en esta localidad, que poseía una red de viviendas en una misma parcela, conformando "un escenario perfecto" para la comisión de estos delitos.

Durante las investigaciones, las sospechas de los agentes cobraron fuerza tras detectar que esta red de viviendas, ocupadas por los distintos componentes del grupo criminal, era frecuentado las 24 horas del día por toxicómanos que iban a obtener sus dosis de drogas. Transacciones que a veces pagaban con dinero y que en la mayoría de los casos pagaban con la entrega de objetos robados.

Así, se pudo comprobar que la red criminal estaba perfectamente estructurada y organizada. Su líder tenía su vivienda como base de operaciones y utilizaba las viviendas de los otros componentes para las funciones de distribución de la droga y almacenamiento de objetos robados.

En los meses que duró la investigación los agentes pudieron comprobar que dicho grupo no solo se dedicaba al tráfico de drogas y a la receptación de objetos robado, sino que se estaban dedicando al robo y hurto indiscriminado en viviendas, naves, talleres y coches para sufragar el gasto que les causaba su principal actividad y poder continuar con el tráfico de drogas.

El pasado 22 de enero se realizaron cuatro entradas y registros en los domicilios de varios componentes de la organización, todos ellos ubicados en una misma finca a escasos metros de distancia.

En los registros, en el que participaron distintas unidades como el Área de Investigación de Conil, Usesic y Cinológico de esta Comandancia y patrullas de Seguridad Ciudadana de Conil, se hallaron numerosos objetos robados en los distintos domicilios. También se hallaron 500 euros fraccionados en billetes de 20 euros falsificados y pequeñas dosis de cocaína y hachís dispuestas para su venta y elementos necesarios para su preparación.

Por estos hechos se ha procedió la detención de cuatro personas, incluyendo al líder de la organización, por los delitos de tráfico de drogas, robo, hurto, receptación de objetos sustraídos y falsificación de monedas.

Se han esclarecido hasta el momento más de una decena de robos y hurtos, cuyos objetos han sido recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.