Cuatro empresas optan al contrato para la construcción de 132 viviendas públicas en San Fernando (Cádiz)

Recreación del Residencial La Marina que se construirá en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que ha dado un nuevo paso con el avance del procedimiento para la adjudicación de las obras de construcción del denominado Residencial La Marina, la promoción pública de 132 viviendas en régimen de venta que se levantará en la confluencia de la avenida de La Marina y Ronda del Estero y para cuyo contrato optan cuatro empresas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la actuación forma parte de la estrategia municipal para incrementar la oferta de vivienda pública en la ciudad y facilitar el acceso a una vivienda a familias, jóvenes y personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Asimismo, ha indicado que el procedimiento de contratación ha despertado el interés de importantes empresas del sector de la construcción. En concreto, se han presentado cuatro ofertas correspondientes de empresas con amplia experiencia y trayectoria en el sector de la construcción y la promoción residencial.

En este sentido, ha añadido que la concurrencia de compañías de primer nivel supone una garantía para el desarrollo del proyecto y "demuestra el atractivo que representa actualmente San Fernando para la inversión y la actividad económica vinculada al sector de la vivienda".

Próximamente, una vez analizada la propuesta económica y demás criterios de adjudicación se convocará al Consejo de Administración para elevar propuesta de adjudicación. De esta manera se continúa avanzando en los pasos administrativos necesarios para el inicio de la construcción.

El Ayuntamiento ha indicado que de manera paralela a la contratación de la empresa constructora, HEMSA trabaja ya en el procedimiento de adjudicación de las viviendas. Para ello se llevará a cabo el llamamiento a las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, un proceso que permitirá conocer el interés existente y avanzar en la selección de futuros adjudicatarios conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

El objetivo es que, cuando las obras comiencen, el proceso de adjudicación esté concluido, agilizando los plazos y permitiendo que las viviendas puedan llegar a sus destinatarios en el menor tiempo posible una vez finalizada la construcción.

El Ayuntamiento ha recordado que la promoción de Residencial La Marina contempla la construcción de 132 viviendas protegidas en régimen de venta, distribuidas en dos bloques residenciales con seis portales y amplias zonas comunes destinadas a favorecer la convivencia vecinal.

El proyecto incluye viviendas de diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades de distintos perfiles familiares. En concreto, se prevé la construcción de ocho viviendas de un dormitorio, 22 viviendas de dos dormitorios y 102 viviendas de tres dormitorios, con superficies que oscilarán aproximadamente entre los 51 y los 106 metros cuadrados. Asimismo, la promoción contará con 94 plazas de garaje y 47 trasteros.

Los precios previstos se situarán entre los 78.000 y los 145.000 euros más IVA, cifras que se encuentran "muy por debajo" de los precios actuales del mercado inmobiliario, lo que convierte esta actuación en "una oportunidad real para muchas familias y jóvenes de San Fernando".