Los Delinqüentes pasarán en 2027 por San Fernando (Cádiz), Marbella (Málaga) y Sevilla con la ampliación de su gira

Archivo - El grupo Los Delinqüentes durante un concierto en el Movistar Arena, a 24 de abril del 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda jerezana Los Delinqüentes ha anunciado una ampliación de su gira con diez nuevas ciudades para este 2027, entre las que se encuentran San Fernando (Cádiz), Marbella (Málaga) y Sevilla, por donde recalarán entre julio y septiembre del año que viene.

La promotora de la gira ha explicado en un comunicado que se ha optado por estas nuevas fechas ante "la abrumadora respuesta del público" durante la gira de 2026 para celebrar sus 25 años de "sentimiento garrapatero", en la que se ha llegado a colgar el cartel de entradas agotadas.

Estas diez nuevas citas se conciben como "un auténtico fin de fiesta, una extensión indispensable para responder al cariño incondicional de los miles de garrapateros que han convertido cada cita de 2026 en una fiesta colectiva inolvidable".

En 2026 la banda ya pasó por el Icónica Santalucía Sevilla Fest y el Marenostrum de Fuengirola, en Málaga, además del Music Stadium de Cádiz.

La gira pasará de esta manera por los escenarios del Bahía Sound de San Fernando el 17 de julio, el Starlite Occident de Marbella el 30 de julio y el CAAC de Sevilla el 18 de septiembre. A estas tres ciudades andaluzas se suman Albacete el 17 de abril (Plaza de Toros), Avilés el 23 de abril (Pabellón de la Magdalena), Pamplona el 5 de junio (En VIVO), Cáceres el 11 de junio (Recinto Hípico), Alicante el 26 de junio (Area 12), Valladolid el 10 de julio (Pinguinos Arena) y Badalona el 16 de octubre (Pabellón Olímpic de Badalona).

El espectáculo continuará reuniendo en el escenario a El Canijo de Jerez y Diego Pozo 'Ratón', junto al recuerdo de Migue Benítez, cuya voz e imagen seguirán constituyendo "parte esencial" del show.

Acompañados por la Banda del Ratón, Los Delinqüentes mantendrán viva en este tour esa mezcla de "memoria, humor, calle y emoción" que ha hecho cantar a veteranos y a nuevas generaciones composiciones reconocidas como 'El aire de la calle', 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'Duende Garrapata'.

Las entradas para estas nuevas fechas se pondrán a la venta el próximo viernes 16 de octubre a las 12,00h a través de lasttour.org y https://losdelinquentes.es.