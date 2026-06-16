Desalojan 78 autocaravanas asentadas ilegalmente en el paraje de Los Lances del Parque Natural del Estrecho (Cádiz)

Agentes de la Guardia Civil en un dispositivo para desalojar más de medio centenar de autocaravanas del Parque Natural del Estrecho en Tarifa (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Guardias civiles del Puesto Principal de Tarifa (Cádiz) han llevado a cabo un dispositivo especial para el desalojo de vehículos y acampadas ilegales en el paraje de Los Lances, en el Parque Natural del Estrecho, desocupando a 78 autocaravanas que se habían asentado de manera ilegal en este espacio.

La intervención se concentró en las zonas de Los Carriles y el Área recreativa Los Pinos de Arte y Vida, espacios pertenecientes al término municipal de Tarifa y enmarcados dentro del Parque Natural del Estrecho, un entorno "especialmente sensible" desde el punto de vista medioambiental, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El dispositivo, integrado por 15 agentes de la Guardia Civil y cinco vehículos todoterreno, permitió desalojar y denunciar a 78 vehículos por diversas infracciones administrativas, desarrollándose la intervención durante aproximadamente dos horas.

La vigilancia y control de este tipo de conductas forma parte de la actividad habitual que desarrolla el Puesto Principal de Tarifa, especialmente en relación con las acampadas irregulares, el estacionamiento no autorizado de autocaravanas y otras actividades que pueden afectar al entorno.

Estas actuaciones preventivas tienen como finalidad garantizar la conservación de espacios naturales protegidos sometidos a un régimen especial de protección y preservar sus valores medioambientales.

La actuación da continuidad al dispositivo llevado a cabo el pasado 6 de abril en este mismo espacio protegido del Parque Natural del Estrecho.