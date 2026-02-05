Desalojan dos viviendas próximas al río en Ubrique (Cádiz) por riesgo tras desprendimiento del terreno

Imagen del río Ubrique a su paso por esta localidad de la sierra de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha procedido al desalojo preventivo de dos viviendas colindantes al río a su paso por la calle Herrera Oria por el desprendimiento del terreno que se ha registrado en la trasera de la EI La Esperanza, al lado del cauce del río y la aparición de una grieta de grandes dimensiones, que se teme pueda provocar el desprendimiento del terreno colindante, causando el bloqueo del puente en Herrera Oria.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, se está en contacto con los vecinos para estudiar la posibilidad de desalojar a los dos bloques de viviendas próximas de cara a las próximas horas.

También de forma preventiva se ha restringido el acceso para peatones y vehículos en Herrera Oria y se ha hecho un llamamiento para que los conductores retiren los vehículos estacionados en esta vía a causa del socavón aparecido junto a la guardería La Esperanza.

Cabe recordar que este miércoles ya fue desalojada una familia en la zona de Los Batanes ante la crecida del río y se hacía un llamamiento para el desalojo de posibles familias que tuvieran su segunda residencia en la zona del Naranja por este mismo motivo.

En esa zona, la Policía Local procedía al cierre al tráfico del puente de El Matadero al aparecer grietas en el firme.