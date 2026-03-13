Desarticulados con una detenida dos puntos de venta de droga en la barriada de La Piñera en Algeciras

Droga y dinero intervenido en la barriada de La Piñera en Algeciras. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos activos puntos de venta de droga en la barriada de La Piñera, en Algeciras (Cádiz), y han detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, donde "respuesta a la preocupación vecinal existente en la zona".

Según ha explicado en una nota, la investigación se inició en el mes de junio de 2025 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de dos viviendas en las que varias personas se estaban dedicando a la venta de cocaína. Tras las primeras gestiones, el grupo investigador pudo constatar que numerosos compradores acudían a las inmediaciones del domicilio de la ahora detenida con la finalidad de adquirir dosis para su consumo, lo que generaba un ambiente de inseguridad y malestar entre los vecinos.

Los agentes de la Policía Nacional confirmaron la existencia de los citados puntos de venta, levantándose diversas actas de incautación de sustancia estupefaciente y tramitándose las correspondientes propuestas de sanción. Además, durante el transcurso de la investigación se logró identificar plenamente a las responsables de las ventas, que realizaban las transacciones en el interior de sus domicilios, donde los compradores se desplazaban en vehículos particulares, estacionando en ocasiones en doble fila, o bien acudían a pie, produciéndose las ventas en la mayoría de las ocasiones en horario nocturno.

Finalmente, los agentes realizaron una entrada y registro en dos domicilios de esta barriada, interviniéndose diversas dosis de sustancia estupefaciente preparadas para su venta. Así, como resultado de la operación, se incautaron ocho papelinas de cocaína listas para su distribución y 1.300 euros fraccionados, presuntamente procedentes de las ventas. Asimismo, se procedió a la detención de una persona como presunta autora de los hechos, no descartándose nuevas detenciones.