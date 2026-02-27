Desarticulan en Jerez (Cádiz) dos puntos de venta de droga en viviendas próximas a colegios

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado dos puntos de venta de droga en la zona oeste de la ciudad de Jerez de la Frontera, localizados en un mismo bloque de viviendas de la barriada del Carmen y próximos a dos centros educativos, lo que incrementaba la preocupación por la continua presencia de personas toxicómanas en los alrededores.

La actuación ha culminado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, a los que se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico, ha indicado en una nota la Policía.

La intervención policial, que se enmarca dentro de la operación Toná, ha sido desarrollada por el Grupo de Estupefacientes en colaboración de efectivos de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Jerez. Durante la misma se constató la existencia de dos puntos de venta activos en modalidad de menudeo, de tal forma que uno estaba dedicado a la distribución de cocaína y heroína, y el segundo estaba centrado a la venta de hachís y marihuana.

Las sustancias estupefacientes eran adquiridas en determinadas cantidades, manipuladas y preparadas para su posterior venta, distribuyéndose en pequeñas dosis. La cocaína y heroína se comercializaban en forma de papelinas termoselladas, mientras que el hachís se vendía en pequeños trozos, todo ello destinado a su venta directa a consumidores finales.

Durante los registros, los agentes localizaron una habitación preparada para el cultivo indoor de marihuana, equipada con una instalación completa compuesta por un sistema de aislamiento y los medios necesarios para el cultivo de las plantas.

Asimismo, se intervino material utilizado para la venta y distribución de drogas, tres machetes de grandes dimensiones y un cuchillo de considerables proporciones, elementos que evidencian la peligrosidad de los implicados y el riesgo que suponían para la seguridad de los vecinos y viandantes. Esta situación se veía agravada por la proximidad de centros educativos como los colegios Alfonso X el Sabio y Sagrada Familia.

Finalmente, ambos implicados fueron detenidos y trasladados al área de detención policial hasta su puesta disposición de la autoridad judicial.