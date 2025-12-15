Desmantelados cuatro puntos de venta de droga en una barriada de Jerez (Cádiz) con 17 detenidos

Dinero y droga incautada en un operativo contra el tráfico de drogas en Jerez de la Frontera (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una actuación contra el tráfico y venta de drogas en el entorno del barrio de San Juan de Dios, en el distrito oeste de la ciudad de Jerez de la Frontera, desmantelando cuatro puntos de venta de droga y deteniendo a un total de 17 personas pertenecientes a un grupo criminal.

Bajo el nombre de operación Galaxia se ha llevado a cabo la investigación, que ha concluido este pasado miércoles 10 de diciembre con la entrada y registro simultáneo en nueve domicilios y un trastero, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación, dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez, ha permitido la desarticulación de cuatro puntos de venta de drogas. Durante los registros se ha intervenido un importante material relacionado con esta actividad, que incluye 499 dosis de cocaína, 681 dosis de heroína, 5,6 kilogramos de hachís, cinco kilos de marihuana, 150 gramos de heroína, 109 gramos de cocaína, cultivo indoor de marihuana con 64 plantas, diverso material eléctrico, 14 gramos de sustancia adulterante y 120 comprimidos de diversos opiáceos.

Además, han incautado una pistola simulada, numerosas armas blancas de gran tamaño, dos escopetas de aire comprimido, diferentes útiles para la manipulación de la droga, anotaciones relacionadas con la actividad delictiva, 21.793 euros en dinero en metálico entre billetes y monedas y dos balanzas de precisión presuntamente utilizadas para preparar y adulterar las dosis de las distintas sustancias.

El alto número de detenidos, diez varones y siete mujeres, una de ellas menor de edad, responde a que el trabajo policial ha logrado determinar la identidad de la gran mayoría de los integrantes del clan familiar que ejercía como grupo organizado criminal.

Los 17 detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de detención y custodia hasta su puesta disposición ante la autoridad judicial el Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Menores en el caso de la menor.

Según la Policía, la operación Galaxia ha supuesto "un golpe significativo" a la venta y distribución de drogas en la localidad, en concreto, en la barriada de San Juan de Dios, donde la Comisaría de la Policía Nacional mantiene un plan especial de refuerzo y presencia como compromiso con la seguridad ciudadana y prevención del delito y contra la degradación de la zona.