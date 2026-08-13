Desmantelan un quiosco de chucherías de Alcalá del Valle (Cádiz) por vender tabaco de contrabando

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Guardia Civil. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado un estanco ilegal que se había instalado en una tienda de chuchesrías de Alcalá del Valle, donde se han intervenido 461 cajetillas de tabaco, 87 cigarrillos electrónicos y vápers de contrabando, además de 288 vápers no autorizados por consumo y sanidad para su venta en España.

En el lugar también se han localizado 6.075 unidades de artefactos pirotécnicos careciendo de autorización para su venta, como ha indicado el Instituto Armado en una nota.

El servicio tuvo lugar cuando los agentes de la Patrulla Fiscal y Frontera con base en El Puerto de Santa María tuvieron conocimiento de que en un establecimiento de Alcalá del Valle se podrían estar vendiendo tabaco y distintos artículos de dudosa legalidad, sin hacer además distinciones en la edad de los compradores.

Ante esto, se inició un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento, que estaba declarado como tienda de golosinas y dulces. Una vez constatados los hechos que se investigaban y realizada la correspondiente inspección, los guardias civiles comprobaron que vendía tabaco a mano, actividad que solamente pueden realizar los estancos. Además, encontraron expuestos en el mostrador los vápers.

Por todo ello se formuló una denuncia a la ley 12/1995 de represión del contrabando, dos denuncias al Real Decreto 1199/99 que regula el mercado del tabaco por la venta sin autorización y venta manual, se levantaron actas al reglamento de artefactos pirotécnicos y otra denuncia a consumo por la tenencia y venta de los vápers no autorizados.

Dado que el tabaco intervenido procedía del estanco ubicado en la localidad, se formuló otra denuncia a la misma ley al estanco único de la localidad por expedir dicho tabaco.