Un desprendimiento de rocas deja a la población de Benamahoma, en la sierra de Cádiz, incomunicada por carretera

Imágenes de una carretera afectada por las reciente lluvias en Grazalema. A 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El desprendimiento de un talud en la carretera que une Benamahoma con El Bosque, en la sierra de Cádiz, ha provocado que esta población vaya a estar incomunicada por carretera, ya que el acceso desde Grazalema también permanece cortado al tráfico desde el jueves por el desprendimiento de rocas en la calzada.

De esta manera lo ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la crecida del río Guadalete.

Esta situación ha obligado a poner en marcha un dispositivo de atención sanitaria conformado por Bomberos, Cruz Roja y los servicios sanitarios, además de otro de seguridad a través de la Guardia Civil e Infoca para establecer un dispositivo en caso de que sea necesario actuar sobre la población.

"Estamos incluso garantizando la posible ubicación de un helicóptero por si hubiera que evacuar a alguna persona que lo necesitara, y acceso por otras vías alternativas que nos está facilitando también la Consejería de Sostenibilidad a través de los agentes de medioambiente", ha trasladado el consejero.

De esta manera, ha explicado que un talud "se ha desprendido", afectando a la carretera entre Benamahoma y el Bosque, cuya circulación es "peligrosa". Esto va a llevar a analizar la situación con los alcaldes de estas localidades, aunque reiterando el corte de esta vía.

Situación parecida puede producirse en Alcalá del Valle, otro punto "crítico" para el consejero, ya que se ha registrado la rotura de la carretera CA-9107, un escenario "complejo, de posible incomunicación" para esta localidad, en palabras de Sanz.