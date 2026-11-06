Detenida una mujer en Algeciras por robar 29.000 euros de la caja fuerte de una persona con la que compartía piso

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Algeciras a una mujer como presunta autora de la sustracción de una caja fuerte que contenía 29.000 euros y que pertenecía a la víctima, con la que compartía domicilio.

La investigación, desarrollada por el Grupo Segundo de la UDEV de la Comisaría de Algeciras, permitió determinar que la presunta autora tenía conocimiento de que la víctima había recibido recientemente una indemnización económica, como ha indicado la Policía en una nota.

Según las pesquisas policiales, la mujer habría simulado un robo en la vivienda con la intención de hacer creer que la sustracción había sido cometida por una persona ajena al entorno de la víctima. Así, tras apoderarse de la caja fuerte, presuntamente había ocultado el dinero en el interior de otro domicilio en el que trabajaba.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron esclarecer lo sucedido, localizar la caja fuerte y recuperar la totalidad de los 29.000 euros que contenía.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial.