Detenida una pareja en Alcalá de los Gazules (Cádiz) que vendía droga en su vivienda en presencia de sus hijos

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un punto de venta de drogas muy activo que se había instalado en Alcalá de los Gazules (Cádiz) con la detención de una pareja que vendían cocaína, hachís y marihuana en su casa, donde residían con sus hijos menores de muy corta edad viviendo además rodeados de basura. Por ello, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la situación de grave riesgo para la salud en la que se encuentran los menores.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, durante el registro domiciliario realizado se han incautado de numerosas dosis de cocaína, más de un kilo y medio entre hachís y marihuana, varias básculas digitales de precisión, elementos para la manipulación de cocaína, varios relojes de lujo, dinero en efectivo fraccionado fruto de las ventas, multitud de medicamentos en comprimidos para el corte o adulteración de la droga, anotaciones sobre la contabilidad del negocio de venta de droga y una defensa eléctrica.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 28 de enero, cuando los guardias civiles de la localidad daban cumplimiento al registro domiciliario autorizado por el Tribunal de Instancia de Chiclana de la Frontera para detener a una pareja, de 28 y 24 años de edad, ambos con múltiples antecedentes, como responsables de un punto de venta de drogas, que realizaban sin reparo de la presencia de los hijos menores de la pareja.

Los dos detenidos convivían en el domicilio donde llevaban a cabo sus actividades de narcotráfico, con sus dos hijos de corta edad, uno de dos años y otro de apenas días, trasladando dicha situación los guardias civiles a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz.

En este sentido, la Guardia Civil ha señalado que la droga intervenida se hallaba al alcance de los menores y el interior de la vivienda se hallaba en un estado general de grave insalubridad y abandono, con acumulación masiva de suciedad y residuos orgánicos con signos evidentes de putrefacción, malos olores persistentes y ausencia total de condiciones básicas de limpieza y mantenimiento prolongadas en el tiempo, lo que generaba un estado de riesgo grave hacia los menores.