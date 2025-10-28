Detenida una pareja con decenas de antecedentes por numerosos robos en San José del Valle y Paterna (Cádiz)

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una pareja con decenas de antecedentes por delitos de robo, hurto y desórdenes públicos en las localidades de San José del Valle y Paterna de Rivera.

La pareja, que fue detenida por delitos esclarecidos en 2022 y 2023, continuaba delinquiendo a día de hoy en los citados municipios gaditanos, actuando de forma "indiscriminada" en casas rurales, colegios, cableado de alumbrado público y cobre, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las incomparecencias en sede judicial para hacer frente a muchos de estos delitos llevaron a la autoridad judicial a emitir una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión provisional. De esta manera, las detenciones se produjeron el pasado 1 de octubre, tras tener conocimiento de una requisitoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera.

La pareja detenida es una vieja conocida por los guardias civiles de San José del Valle, ya que poseen numerosos antecedentes delictivos cometidos durante años y hasta la actualidad en la zona y alrededores. Así, se dedicaban a delinquir en casa rurales, colegios, cableado de alumbrado público y cobre, entre otras muchas cosas que, a posteriori, pudieran vender de manera rápida y conseguir sus dosis de estupefacientes.

Por estos hechos los agentes comenzaron una búsqueda para localizar el paradero actual de ambos, ya que se tenía conocimiento de que en los últimos días habían cambiado residencia de localidad. Tras numerosas indagaciones, se logró ubicar a la pareja en Paterna de Rivera, donde estaban generando "una gran alarma social" entre los vecinos del municipio, ya que desde su llegada días antes, se estaban produciendo hurtos y robos.

Finalmente, la Guardia Civil de San José del Valle y Paterna organizó un dispositivo para localizar a la pareja en una pequeña caseta ubicada en un terreno rural junto a la carretera CA-4107 del término municipal de Paterna, que se encontraba vallada y cercada con malla de ocultación. En el interior de la caseta se hallaron numerosas herramientas y enseres, posiblemente sustraídos, de los cuales se están haciendo gestiones para la averiguación de su procedencia.

Por todo ello, se procedió a la detención de la pareja, su puesta a disposición judicial y posterior ingreso en prisión.