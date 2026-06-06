Detenidas cinco personas en Barbate (Cádiz), una menor, en una intervención de 1.550 litros de combustible

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil observan a un helicóptero. - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz y la Policía Local de Barbate (Cádiz) ha detenido a cinco personas --una de ellas menor de edad-- en un dispositivo policial desplegado en la playa de la Hierbabuena del municipio barbateño. En dicho dispositivo se aprehendió 62 petacas con 1.550 litros de combustible dedicados al avituallamiento de la logística para el narcotrafico.

Según ha precisado la Benemérita a Europa Press, los hechos ocurrieron durante la madrugada de la citada jornada, cuando se localizó una embarcación de alta velocidad que navegaba rumbo a Barbate. Tras ser avistado, se organizó un dispositivo policial con patrullas territoriales y fiscales.

Asimismo, durante el despliegue policial se detectaron a un grupo de personas trasladando petacas y una embarcación hasta la orilla en la que montaron para eludir la acción policial. De este modo, se intervinieron 62 garrafas y se realizaron gestiones para la interceptación de la embarcación y sus tripulantes.

Finalmente, se logró interceptar a los cinco tripulantes en el mismo lugar del que partieron, en la Playa de la Hierbabuena, del mismo modo se intervino la embarcación. Tras ser detenidos y puestos a disposición judicial se ha decretado ingreso en prisión para cuatro de ellos, siendo uno menor de edad.