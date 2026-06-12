Un detenido en Cádiz por vender droga en la calle tras quejas de comerciantes de la zona

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una intervención desarrollada en la vía pública motivada por las reiteradas quejas de comerciantes de la zona, que denunciaban la presencia de personas que presuntamente consumían sustancias estupefacientes en las inmediaciones de sus negocios.

A raíz de estas informaciones, agentes del grupo de paisano de la Policía Local establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona, en el marco de sus funciones relacionadas con la vigilancia de infracciones administrativas, ordenanzas municipales, urbanismo y comercio ambulante, ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Durante dicha actuación, los agentes observaron a un individuo que realizaba una transacción directa de una sustancia estupefaciente a otra persona. Ante estos hechos, procedieron a intervenir e identificar al implicado.

En el registro realizado posteriormente los agentes intervinieron varias dosis de sustancia estupefaciente, presuntamente preparadas para su distribución, así como dinero en efectivo fraccionado, indicios compatibles con una posible actividad de tráfico de drogas.

Ante las evidencias recabadas, el varón fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas y su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Local ha recordado que este tipo de actuaciones forman parte del trabajo continuado de vigilancia y prevención en la vía pública con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana y la seguridad en los espacios públicos.