Detenido en Jerez un hombre con tres órdenes judiciales de ingreso en prisión por 'vuelcos' de droga

Vehiculo policial - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a un hombre sobre el que pesaban tres órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictadas por órganos judiciales de Cádiz por su vinculación a los denominados 'vuelcos' de droga o robos violentos de alijos pertenecientes a otras organizaciones criminales mediante el empleo de armas de fuego.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el detenido llevaba más de dos años ocultándose para eludir la acción de la justicia y la investigación, denominada 'Operación Kali', fue desarrollada por el grupo UDEV de la Comisaría de El Puerto de Santa María, cuyos agentes llevaban varias semanas realizando gestiones para localizarlo y averiguar sus movimientos.

Finalmente, las pesquisas permitieron situarlo en las instalaciones de un gimnasio ubicado en el polígono industrial de Jerez de la Frontera, lo que motivó la inmediata coordinación de varios indicativos policiales de la Comisaría de Jerez para proceder a su detención.

El hombre al percatarse de la presencia de los agentes emprendió la huida por una salida de emergencia y atravesó la zona de aparcamientos en dirección a las calles del polígono, llegando a saltar varias vallas perimetrales de distintas naves comerciales con la intención de evitar su captura. No obstante, los agentes consiguieron acorralarlo e interceptarlo cuando trataba de superar la valla de otro establecimiento comercial.

Según ha indicado la Policía, la intervención requirió una actuación especialmente coordinada debido a la peligrosidad atribuida al detenido, relacionado habitualmente con el uso de armas de fuego en la comisión de robos violentos de sustancias estupefacientes. Tras su detención fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.