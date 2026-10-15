Un detenido como presunto autor de 11 delitos contra el patrimonio cometidos en dos meses en Jimena (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Jimena de la Frontera (Cádiz) han detenido a un varón como presunto autor de 11 delitos contra el patrimonio cometidos en esta localidad durante un periodo aproximado de dos meses, generando con ello alarma social e inseguridad entre los vecinos debido a la reiteración de los episodios delictivos.

Al detenido se le atribuyen seis delitos de allanamiento de morada, tres delitos de robo con fuerza en las cosas, un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de amenazas, como ha detallado el Instituto Armado en una nota.

La investigación permitió determinar que el presunto autor accedía a las viviendas principalmente durante la madrugada, utilizando para ello el método del escalamiento o forzando puertas y ventanas. Además, en varias ocasiones llegó a ser sorprendido por los moradores en el interior de los inmuebles, produciéndose enfrentamientos con los propietarios al verse descubierto.

Las gestiones de investigación desarrolladas por los agentes permitieron reunir numerosos indicios que vinculaban al sospechoso con los hechos denunciados.

Una vez identificada su presunta participación en los delitos investigados, se procedió a su localización y posterior detención, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.