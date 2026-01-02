Detenido el presunto responsable de dos puntos de venta de droga en Alcalá de los Gazules y La Barca (Cádiz)

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz en el registro de un domicilio que actuaba como punto de venta de droga en La Barca de la Florida (Cádiz) - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado dos puntos de venta de droga en las localidades de Alcalá de los Gazules y La Barca de la Florida que pertenecían presuntamente a una misma persona, ya detenida que almacenaba y manipulaba la droga en el domicilio de sus padres y en el suyo propio.

Desde estos pisos distribuía y vendía las sustancias estupefacientes a través de dos miembros de la organización, como ha informado la Guardia Civil en una nota.

La operación obedece a una explotación que tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2025 en la localidad gaditana de Paterna de Rivera, donde se desarticuló un activo punto de venta y dio como resultado el ingreso en prisión del ahora detenido.

Tras esto, los guardias civiles del Área de Investigación de Medina Sidonia, puesto de Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules, continuaron con sus labores de investigación ante las sospechas de que este punto de venta y el detenido pudieran extender sus tentáculos a varias localidades de la comarca de la Janda y llevar a cabo esta actividad con miembros que conformaran un grupo perfectamente estructurado.

Tras numerosas pesquisas, se tuvo conocimiento de que varias personas podrían continuar realizando estas labores de venta al menudeo desde otros domicilios en las localidades de Alcalá de los Gazules y La Barca de la Florida.

Estas sospechas cobraron fuerza después de gestiones y vigilancias discretas, donde los agentes comprobaron que el modus operandi del principal sospechoso consistía en el almacenamiento y manipulación de droga en su propio domicilio de lujo de la localidad de la Barca de la Florida y en el domicilio de sus padres del municipio de Alcalá de los Gazules, desde donde la distribuía y vendía a través de dos miembros del grupo que dirigía.

Por estos hechos, el pasado 11 de diciembre de 2025 se procedió a la entrada y registro de los dos domicilios, donde se hallaron más de 20.500 euros en efectivo, marihuana, hachís, elementos necesarios para manipular la droga, joyas, numerosos teléfonos móviles y tarjetas prepago, así como un arma de aire comprimido manipulada para disparar fuego real.

Como consecuencia de estos hechos se procedió a la detención de tres personas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y delito de tenencia ilícita de armas, una de ellas, el principal investigado, vecino de La Barca.

En los registros se contó con la intervención de los puestos de Seguridad Ciudadana de Paterna de Rivera, Alcalá de los Gazules, Benalup Casas Viejas y Vejer de la Frontera, Usesic y Unidad Cinológica de esta comandancia.