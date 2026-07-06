Un detenido como supuesto autor de venta de cocaína al por menor en Cádiz capital

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Cádiz a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle 25,67 gramos de cocaína, una cantidad que supera ampliamente la considerada para el consumo propio y que, conforme a los criterios del Instituto Nacional de Toxicología, se considera destinada al tráfico de drogas.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar el 1 de julio, cuando los investigadores detectaron a una persona que mostraba una actitud especialmente nerviosa y vigilante, utilizando de manera continuada su teléfono móvil. Tras ser identificado y registrado, los agentes localizaron entre sus pertenencias 25,67 gramos de cocaína.

El detenido era conocido por los investigadores al contar con antecedentes por delitos contra la salud pública, habiendo sido arrestado en dos ocasiones anteriores por hechos de la misma naturaleza.

La detención, según ha indicado la Policía Nacional, ha sido practicada por agentes del Grupo de Pequeño y Mediano Tráfico de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría Provincial de Cádiz, dentro de las actuaciones que viene intensificando para combatir el narcotráfico en la provincia y, especialmente, la distribución de sustancias estupefacientes a pequeña y mediana escala en diferentes barrios de la capital.