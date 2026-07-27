Un detenido por venta de cocaína en un salón de juegos en Cádiz

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, que utilizaba un salón de juegos para vender cocaína tanto en el interior del local como en el exterior. Tras pasar a disposición judicial, el detenido, con antecedentes por los mismos delitos, ha ingresado en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación permitió centrar la atención sobre un vecino de Cádiz, ampliamente conocido por los investigadores debido a sus antecedentes por delitos contra la salud pública y que ya había sido detenido en seis ocasiones por hechos de la misma naturaleza.

En este sentido, ha indicado que el investigado realizaba la venta de cocaína tanto en el interior como en las inmediaciones de un salón de juegos de la capital gaditana, generando un continuo trasiego de consumidores que acudían al establecimiento para adquirir la sustancia.

Así, como resultado de un dispositivo de vigilancia establecido sobre el local los agentes observaron constantes entradas y salidas del sospechoso, que mantenía en todo momento una actitud vigilante. Además, durante el operativo presenciaron una presunta transacción de droga con otro individuo, cuando ambos accedieron al establecimiento y, pocos minutos después, el comprador abandonó el lugar.

Por ello, los agentes procedieron entonces a interceptar a esta persona, localizando entre sus pertenencias un envoltorio que contenía cocaína. A continuación, realizaron una inspección en el interior del salón de juegos, donde localizaron ocultos en uno de los baños una bolsa de plástico con recortes circulares utilizados para el envasado de dosis, unas tijeras, diversos recortes y una cartera que contenía diversos envoltorios de cocaína preparados para su venta.