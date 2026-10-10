Detenidos cuatro tripulantes y aprehendidas 147 garrafas de combustible de una embarcación cuando salía del Guadalquivir

Garrafas incautadas este sábado, 10 de octubre, de una embarcación de alta velocidad. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Integrantes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz han intervenido a las 6,00 horas de este sábado 10 a una embarcación de alta velocidad cuando salía del río Guadalquivir "cargada de petacas" con cuatro tripulantes.

Según ha precisado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios, los tripulantes se encontraban en disposición de hacer un abastecimiento de gasolina en alta mar.

En contexto, el seguimiento controlado hasta su interceptación por la patrullera ha sido coordinado con la Central Operativa Compleja de la Comandancia.

Una vez que el Servicio Marítimo Provincial ha alcanzado la embarcación de alta velocidad, provista de cuatro motores, ha producido a su intervención, a la detención de sus cuatro tripulantes y a la aprehensión de 147 garrafas de combustible que arrojaron un peso total de más de 3.600 litros.