Detenidos dos tripulantes con 1.050 kilos de hachís en el Caño de Sancti Petri en San Fernando (Cádiz)

Imagen de los 30 fardos de hachís incautados. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con el apoyo en tierra de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, ha detenido a los dos tripulantes de una embarcación que transportaba 30 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.050 kilogramos, en el Caño de Sancti Petri, en San Fernando (Cádiz).

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron noche del pasado viernes, en torno a las 22,45 horas, cuando agentes que operaban el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de Cádiz detectaron una embarcación navegando de forma sospechosa por la zona, con indicios de estar relacionada con el narcotráfico.

Ante esta situación, la Guardia Civil organizó un dispositivo para localizar la embarcación por tierra, mar y aire. Durante el operativo, fue interceptada una embarcación recreativa que transportaba numerosos fardos, presuntamente de droga.

El seguimiento fue coordinado desde el helicóptero del Instituto Armado, que mantuvo un cerco aéreo y marítimo, con el apoyo del Servicio Marítimo Provincial (SMP). La presión policial obligó a la embarcación a varar cerca del club náutico Puente de Hierro, en San Fernando, momento en el que sus ocupantes emprendieron la huida a pie.

Finalmente, gracias al despliegue conjunto y a la batida por tierra realizada por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, se logró la detención de los dos tripulantes, así como la incautación de los 30 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.050 kilogramos.