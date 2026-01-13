Detienen en Jerez (Cádiz) al conductor de una motocicleta robada que en su huida allanó una vivienda

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detenido al conductor de una motocicleta robada que en su huida llegó a allanar una vivienda para esconderse debajo de una cama, donde fue hallado y arrestado.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando una unidad motorizada que prestaba servicio en la zona este de la ciudad jerezana dio el alto a una persona que conducía una motocicleta, la cual se demostró luego que había sido robada, y sin casco protector, ha indicado el Ayuntamiento.

Tras hacer caso omiso al alto policial, los agentes emprendieron su persecución. El individuo se apeó del ciclomotor y arrojó en su huida una bolsa en la que portaba cuatro ordenadores portátiles escolares, un teléfono móvil y varios enseres de dudosa procedencia.

A continuación, logró acceder a una vivienda particular de un vecino de la barriada de La Plata, escondiéndose bajo una cama. Allí mismo fue detenido por la comisión de delitos de robo, allanamiento de morada y posesión de ciclomotor robado.

CUATRO DETENIDOS EN UNA SALA DE FIESTAS

Por otro lado, la Policía Local ha detenido a cuatro personas en una sala de fiestas ubicada en el polígono industrial de la avenida de Europa.

En el control establecido con motivo de la fiesta que se celebraba en el interior de la misma tres personas han sido arrestadas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, y un cuarto por un delito contra la seguridad vial, al conducir tras haber sido privado del permiso de conducir por decisión judicial. Asimismo, se realizaron cinco actas por tenencia de estupefacientes en la vía pública.

De igual forma, durante el fin de semana se han formulado 24 actas de denuncia por botellones en la zona de parque Scout, parque Renfurbis y plaza de España, de manera que han sido 23 las personas propuestas para sanción por alterar la convivencia ciudadana consumiendo alcohol en la vía pública en lugares no autorizados, y una por miccionar en la vía pública.

El Ayuntamiento ha recordado que la multa a pagar por botellón y por orinar en la vía pública asciende a 100 euros en cada caso.