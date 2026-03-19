Diez detenidos en Jerez tras desarticular un grupo especializado en la producción de grandes cantidades de marihuana

Plantación de marihuana intervenida en Jerez. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera han desarticulado una organización criminal asentada en la ciudad especializada en el cultivo acelerado, manipulación y procesado de grandes cantidades de marihuana transgénica y sus derivados, por lo que se ha detenido a diez personas, de las que cinco han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Además, según ha indicado la Policía Nacional en una nota, en la operación se han intervenido 59,2 kilos de marihuana preparada para su introducción en el mercado, junto con otras 445 plantas de cannabis sátiva de gran tamaño.

La investigación evidenció que la organización centraba sus actividades en el barrio histórico de Federico Mayo en el distrito sur de la ciudad, caracterizado por edificaciones de casas bajas de vecinos colindantes unas con otras, donde estaban utilizando dos de estos inmuebles para llevar a cabo sus fines.

Ambos inmuebles, ubicados en las calles Panes y Conde Mirasol, habían sido totalmente transformadas, habilitando todas y cada una de sus estancias en zonas de cultivo acelerado, secado, procesado y manipulado de la droga. Para ello, contaban con importantes instalaciones de iluminación, climatización, aire acondicionado y secado que mantenían funcionando las 24 horas del día, generando unos fuertes olores y emanaciones irritantes, así como ruidos constantes e ininterrumpidos que afectaban a la salud diaria e impedían el descanso de los vecinos de la zona.

Según ha constatado la investigación, las instalaciones de ambos inmuebles se surtían de electricidad de forma ilegal, ya que los estudios llevados a cabo junto con los técnicos de las empresas suministradoras han desvelado que en ambos domicilios se cuadruplicaba y quintuplicaba respectivamente la potencia media demandada por una vivienda tipo de esos tamaños, generando consumos de índole industrial a través de enganches ilegales a los cuadros de potencia del barrio, lo que supone un riesgo cierto de producir incendios por sobrecarga que hubieran podido afectar en gran medida al resto de residentes.

Así, el pasado 10 de marzo los agentes de la Policía Nacional realizaron la entrada y registro en ambos inmuebles de forma simultánea, realizándose al mismo tiempo las diez detenciones por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Asimismo, además de toda la droga, se intervino un vehículo turismo de alta gama y una motocicleta, junto con gran cantidad de instalaciones eléctricas.