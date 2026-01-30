Diputación de Cádiz garantiza el acceso a Alcalá del Valle tras la rotura de la carretera CA-9107 de Lora

Carretera CA-9107, conocida como carretera de Lora, que da acceso a Alcalá del Valle, rota por las intensas lluvias. - DIPUTACIÓN DE CADIZ

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que se ha implicado en la concreción de alternativas viarias que eviten el aislamiento de poblaciones como la de Alcalá del Valle, que estaba "seriamente amenazada" tras el deslizamiento registrado este viernes en el punto kilométrico 1 de la CA-9107, conocida como carretera de Lora, donde se ha producido una rotura del asfalto.

En una nota, la Diputación ha advertido que los desperfectos en esta carretera son "especialmente severos" y su reparación no podrá solventarse a corto plazo.

La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el responsable del Área de Cooperación de la institución provincial, Javier Bello, han participado en el Puesto de Mando Avanzado establecido en Jerez de la Frontera para gestionar los operativos y asistencias desplegados frente al temporal en coordinación con la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, así como el Ayuntamiento de Jerez y las diferentes unidades y cuerpos de seguridad y emergencia.

La mayoría de incidencias en la red provincial se refieren a balsas de agua o sedimentos arrastrados a las calzadas. Las cuatro Brigadas de mantenimiento de la Diputación se afanan en despejar estas vías, mediante tareas de limpieza y despeje en plataformas, cunetas y sistemas de drenaje. No obstante, el deslizamiento en la carretera de Lora requerirá "un proyecto específico para restablecer su funcionalidad".

Este deslizamiento ha coincidido con el corte de la carretera autonómica A-7276, en el punto kilométrico 15 muy próximo al casco urbano de Alcalá del Valle.

En estas circunstancias los esfuerzos de Diputación se han centrado en mantener operativos los otros dos enlaces a esta localidad de la sierra a través de la CA-9119 y de la CA-9115, conocida esta última como carretera de Cañete.

Además, como parte de este operativo, las Brigadas de Diputación han conseguido la reapertura de la CA-9120 que comunica Torre Alháquime y Setenil, dejando expedita la vía en el punto kilométrico 7, a la altura de la Venta Los Melli, tras retirar el lodazal causado por la crecida del río Guadalporcún y el arroyo del Moral.

Este viernes 30 de enero se contabilizan cortes al tráfico en 18 carreteras de la red provincial, la mayoría de las incidencias se localizan en Jerez y la sierra de Cádiz.

Así, en la zona de la campiña de Jerez y Costa Noroeste hay incidencias en la CA-5101 Arcos-Granadilla, en la CA-4107 Torrecera-Paterna, en la CA-3400 de Santa Teresa en Rota, en la CA-3102 de Macharnudo en Jerez, en la CA-3101 de El Barroso en Jerez, en la CA-3104 en Guadalcacín-Las Mesas, en la CA-3113 en Puerto Real-La Ina, y en la CA-3110 La Ina I.

En la sierra gaditana las incidencias en las carreteras se registran en la CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos, en la CA-9118 de acceso a Setenil, en la CA-9104 en Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas por deslizamiento de tierras, en la CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada, en la CA-9101 Olvera-Coripe, en la CA-6101 en Nacimiento en Bornos, en la citada CA-9107 de Lora que accede a Alcalá del Valle, en la CA-8104 de La Albuera en Ubrique.

En el Campo de Gibraltar hay problemas en la CA-8201 de Jerez-Puerto Galis, y en la CA-8200 en San Pablo-San Martín, entre los puntos 6,5 y 23.