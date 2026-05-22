Diputados del Congreso visitan una almadraba de Cádiz y destacan su sostenibilidad e impacto socioeconómico

Representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados este viernes 22 de mayo una visita oficial a una almadraba de Barbate (Cádiz). - SUMAR CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha realizado este viernes 22 de mayo una visita oficial a una almadraba de Barbate (Cádiz), donde se ha puesto en valor la capacidad de dinamización socioeconómica que genera la pesca del atún rojo salvaje en municipios como Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa o Zahara de los Atunes, así como su capacidad para combinar tradición e innovación y garantizar la sostenibilidad del recurso y el respeto al medio marino.

El sector genera alrededor de 500 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos, vinculados no solo a la actividad extractiva, sino también a la transformación, comercialización, logística, turismo y restauración.

Esta delegación ha conocido sobre el terreno la realidad del sector atunero gaditano y el proceso completo de pesca, transformación y comercialización del atún rojo salvaje de almadraba, "uno de los productos de excelencia más reconocidos de la gastronomía española", como ha resaltado en una nota Sumar, grupo que ha impulsado esta visita a través de su diputada por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.

La visita responde a una solicitud formal de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP51), entidad que agrupa a las almadrabas de Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Tarifa, y ha permitido a diputados y diputadas conocer de primera mano una actividad "histórica y estratégica" para la costa gaditana.

La directora gerente de la OPP51, Marta Crespo, y el gerente de Gadira, Andrés Jordán, han explicado a los representantes institucionales el funcionamiento de este arte de pesca milenario, considerado uno de los sistemas "más selectivos y sostenibles del mundo".

A lo largo de la jornada se ha puesto en valor "el enorme peso histórico, cultural y económico" de la almadraba, una actividad "ligada desde hace siglos" al litoral andaluz y que "ha sabido combinar tradición e innovación para garantizar la sostenibilidad del recurso y el respeto al medio marino", como se ha apuntado.

En este sentido, Esther Gil de Reboleño ha señalado que "es imprescindible" que las decisiones que se adoptan en el Congreso "se basen en el conocimiento directo de la realidad de sectores estratégicos como la almadraba". Además, ha insistido que esta actividad representa "patrimonio vivo, cultura marítima y un modelo productivo vinculado al respeto del medio marino".

La diputada de Sumar ha partido una lanza a favor de la actividad pesquera, esperando que "como tenemos muchísimos atunes en la provincia y se ha respetado ese paro biológico, se incremente la cuota de atún en las almadrabas de Cádiz para que sea un sostén y siga siendo un pilar fundamental en la provincia" al afirmar que "muchísimas familias viven de ello y es un objetivo fundamental por el que estamos viviendo en el país".

La visita ha servido también para reforzar el reconocimiento institucional hacia un sector que se ha convertido "en uno de los grandes embajadores gastronómicos y turísticos" de la provincia de Cádiz y de Andalucía, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo económico y proyección internacional para la comarca.

"Hemos venido aquí respondiendo a una invitación que se nos hizo. La comisión la consideró oportuna y necesaria y se quitaron todos los trámites para que pudiéramos venir", ha aclarado Joseba Andoni Agirretxea Urresti, presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso y diputado del PNV.

Los responsables de la OPP51 y de Gadira han defendido la necesidad de reforzar el apoyo institucional para garantizar el futuro de esta actividad estratégica.

"Nuestro compromiso con la sostenibilidad, el respeto al medio marino y la trazabilidad integral del producto necesita el respaldo de las administraciones para que las almadrabas sigan siendo ejemplo de equilibrio entre actividad económica, conservación y tradición", han señalado.

Igualmente, han advertido de "los desafíos" que afronta actualmente el sector, especialmente en relación con los nuevos sistemas de asignación de cuotas del atún rojo, que podrían comprometer la viabilidad económica de las almadrabas y poner en riesgo el empleo y la continuidad de este modelo pesquero sostenible.

Durante el recorrido por las instalaciones de la comercializadora Gadira, la delegación parlamentaria ha asistido a un ronqueo en directo y ha podido comprobar el proceso integral que convierte al atún rojo salvaje de almadraba en un referente internacional de calidad, sostenibilidad y trazabilidad.